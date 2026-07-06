Enfrenta IMSS casi 260 mil litigios; representa un pasivo contingente por 65.7 mmdp

IMSS destina recursos millonariso al pago de litigios (Cortesía)

El Instituto Mexicano del Seguro Social enfrenta al cierre del 2025, al menos 259 mil 257 litigios en su contra desde laborales, administrativos y hasta penales que representan en caso de perder esos procesos, un pasivo contingente de 65 mil 703 millones de pesos.

El Instituto advierte que de esa cifra, 35 mil 316 litigios son juicios laborales que se encuentran en curso ante juzgados, tribunales, Junta de Coordinación .

Tan solo el año pasado, el IMSS pagó tres mil 249 millones de pesos por sentencias firmes a trabajadores y ex trabajadores que lo demandaron o entablaron juicios penales contra este organismo

De acuerdo al Informe que envió a la Comisión Permanente, sobre la situación financiera y los riesgos que enfrenta, el IMSS pagó en los últimos tres años, más de 24 mil 258 millones de pesos por resoluciones firmes a ex empleados siendo el 2024 donde más recursos erogó por estos conceptos con 5 mil 131 millones de pesos.

Durante los últimos cuatro años, el IMSS ha pagado más recursos por litigios perdido ya con sentencia en firme.

En el 2022, pagó tres mil 643 millones de pesos, mientras que en el 2023, ascendió a cuatro mil 280 millones de pesos y en el 2024 se disparó a 5 mil 131 millones de pesos e pago por litigios perdidos contra trabajadores.

PENSIONES

Otro factor que representa una presión constante sobre el flujo institucional de recursos para los próximos años, es el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), reconoce el IMSS.

Advierte sobre los riesgos del entorno que inciden sobre la base contributiva y sobre la demanda futura de servicios, particularmente por la evolución del empleo formal, la informalidad, los nuevos esquemas de aseguramiento, el envejecimiento de la población derechohabiente y el crecimiento de enfermedades crónico-degenerativas”.

Sostiene que en los riesgos de la operación, el desafío consiste en asegurar que el crecimiento del gasto se traduzca en mayor capacidad efectiva de atención, por lo que la planeación de servicios de personal, medicamentos y material de curación, equipo médico, servicios médicos integrales, incapacidades e inversión física debe realizarse de manera coordinada y con base en evidencia.

“La mitigación de estos riesgos requiere fortalecer la planeación de la demanda, los modelos de atención domiciliaria, la prescripción razonada, la selección de insumos costo-efectivos, el mantenimiento y la renovación de equipo médico, la supervisión de servicios contratados, la pertinencia médica de las incapacidades y la evaluación del impacto de las inversiones sobre productividad, tiempos de espera y calidad de los servicios”.

El IMSS advierte que los riesgos de financiamiento se concentran principalmente en el Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM), particularmente en la cobertura de Gastos Médicos para Pensionados.

“Su atención requiere una estrategia integral que combine medidas de eficiencia en el gasto, fortalecimiento de la atención primaria, prevención y control de enfermedades crónicas, incorporación de tecnologías costo-efectivas y análisis de alternativas financieras que permitan mejorar la correspondencia entre ingresos, obligaciones y necesidades de atención”.

Señala que deberán mantenerse bajo seguimiento los seguros que presentan retos específicos de sostenibilidad, como el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales (SGPS).