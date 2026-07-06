Va Morena contra abusos de aseguradoras y regulación de IA: Monreal

La Cámara de Diputados se alista para aprobar una batería de reformas en el periodo que arranca el 1 de septiembre (Mario Jasso)

El Congreso de la Unión alista una serie de iniciativas para regular la inteligencia artificial, los abusos de las aseguradoras y nuevas leyes en materia de combate a la corrupción así como , pueblos originarios que serán procesadas en el próximo periodo ordinario que arranca este 1 de septiembre, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila

Monreal explicó que uno de los objetivos será construir consensos para impulsar legislación relacionada con la inteligencia artificial, un tema que ha cobrado relevancia por el crecimiento de esta tecnología y los desafíos regulatorios que plantea.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Monreal indicó que también se buscará avanzar en leyes secundarias s consideradas prioritarias, entre ellas la relacionada con la reforma que se aprobó para anular elecciones por intervención extranjera.

Asimismo se perfilan reformas para el sector asegurador y adelantó que se pretende revisar el marco jurídico del ese gremio luego de que, dijo, se han recibido numerosas quejas por presuntos abusos contra los usuarios.

Explicó que la intención es promover modificaciones legales que permitan fortalecer la protección de los consumidores y corregir prácticas que han generado inconformidad.

Adelantó que se pretende revisar el marco jurídico del sector asegurador, luego de que, dijo, se han recibido numerosas quejas por presuntos abusos contra los usuarios.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena señaló que, aunque el Congreso se encuentra en receso, continúan los trabajos de mantenimiento en el recinto legislativo y la preparación de las iniciativas que serán discutidas en los próximos meses.

“Tenemos una agenda legislativa muy fuerte, muy pesada y muy productiva”, aseveró

Monreal explicó que uno de los objetivos será construir consensos para impulsar legislación relacionada con la inteligencia artificial, un tema que ha cobrado relevancia por el crecimiento de esta tecnología y los desafíos regulatorios que plantea.

Ley para pueblos originarios

Otro de los temas contemplados en la agenda será la expedición de la ley orgánica o reglamentaria en materia de pueblos originarios, además de otras iniciativas que, según el diputado, forman parte de los trabajos preparatorios rumbo al inicio del nuevo periodo legislativo.

Monreal afirmó que los legisladores mantienen actividades durante el receso parlamentario con el propósito de llegar al 1 de septiembre con los proyectos listos para su análisis y eventual discusión en el pleno.