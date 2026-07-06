Asesinato de Roxana Guzmán: ¿qué es el Grupo Sombra? El cártel que domina el sur de Veracruz El Grupo Sombra es la organización criminal señalada como responsable del asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Tras la confirmación del asesinato de Roxana Guzmán por parte de las autoridades, se ha señalado al “Grupo Sombra” como el presunto responsable del asesinato de la periodista secuestrada en Veracruz a inicios de junio.

El pasado 3 de julio la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó la identificación de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, después de que fueran localizados sus restos.

Junto con la identificación del cuerpo, la FGE de Veracruz informó la detención de 8 personas involucradas con el asesinato de Roxana Guzmán, 4 de ellas pertenecientes supuestamente al “Grupo Sombra”, una célula delictiva de este estado.

Los detenidos fueron identificados como Javier Iván “N”, alias “Delta 1”; José del Carmen “N”, alias “Delta 7” y Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”, además de Karen Montserrat “N”, alias “La Hiena”, quien fue señalada como cómplice del asesinato de Roxana Guzmán; todos ellos, supuestamente pertenecientes al “Grupo Sombra”.

¿Qué es el Grupo Sombra y cómo opera en territorio veracruzano?

De acuerdo con el libro “Grupo Sombra, el cártel veracruzano que creció en el gobierno de Cuitláhuac” de Óscar Balderas, el cual se encuentra disponible en la Hemeroteca Nacional de México, este grupo delictivo es una escisión del Cártel del Golfo.

Al “Grupo Sombra” se le acusa de actividades delictivas como el cobro de cuotas, el tráfico de drogas y personas, así como el robo de combustible.

Sus primeras apariciones datan del año 2017, teniendo presencia inicialmente en las ciudades de Tuxpan y Poza Rica. Sin embargo, en la actualidad, algunos reportes señalan que su extensión abarca 52 municipios en Veracruz.

Asimismo, diferentes reportes señalan que el fundador y líder del “Grupo Sombra”, también conocido como “Mafia Veracruzana”, es Francisco Mendiola Cisneros, ex policía municipal identificado bajo el alias de “El Comandante Miranda”, “El Mirinda” y “El Patrón”.

En sus primeras apariciones, el “Grupo Sombra” regaló pavos y refrescos para Navidad a habitantes de Tuxpan y Poza Rica, quienes fueron obligados a fotografiarse con los criminales para publicar mensajes de agradecimiento.

El regalo iba acompañado del mensaje “Esta cena fue auspiciada por Fuerzas Especiales Grupo Sombra”. Esta modalidad se volvió a repetir en el Día de la Madre y el Día del Niño en 2018, donde el “Grupo Sombra” aparecía con regalos para los pobladores de esta zona.

Igual en 2018, tras las elecciones de ese año, donde fue elegido como gobernador del estado Cuitláhuac García, el “Grupo Sombra” publicó en redes sociales un video donde se mostraba el interrogatorio y la decapitación de una mujer identificada como la Comandanta Paty, presunta jefa de Los Zetas.

Tras este hecho, en los siguientes meses, al grupo criminal se le adjuntaron la muerte de hombres y mujeres, cuyos cuerpos aparecieron en vías públicas.

En 2020, durante la crisis del Covid-19, el Grupo Sombra volvió a acercarse a la población regalando despensas, obligándolos a tomarse fotografías con ellos; en esta ocasión el mensaje que acompañaba a los víveres era “Esto es para la gente de nuestro pueblo. No están solos, estamos con ustedes. Atte. Grupo Sombra”, ampliando esta vez su territorio a los municipios de El Higo, Pánuco y Tempoal, en la Huasteca Alta.

Junto con el asesinato de Roxana Guzmán, al “Grupo Sombra” se le atribuye también el asesinato de Irma Hernández Cruz, una jubilada de 65 años quien trabajaba como taxista y fue secuestrada en julio de 2025, cuando días más tarde aparecería un video de ella rodeada de hombres armados.

En el video, Irma Hernández Cruz advertía a los taxistas: “Con la Mafia Veracruzana no se juega. Paguen su cuota con ellos o van a terminar como yo”.

¿Quién era Roxana Guzmán y qué se sabe de su asesinato en Veracruz?

Roxana Berenice Guzmán Ramírez era una periodista directora del medio Pulso Informativo del Sureste, quien fue secuestrada el pasado martes 2 de junio.

La noticia de su desaparición se dio a conocer tras la publicación de un video donde se mostraba a sus captores irrumpiendo en su casa en Nanchital, Veracruz.

Tras casi un mes de búsqueda, las autoridades localizaron los restos de Roxana Guzmán y tras dictámenes periciales pudieron identificarla. Este lunes 6 de julio, su cuerpo fue entregado a su familia.

Además de la detención de los 4 sujetos supuestamente pertenecientes al Grupo Sombra, también fueron detenidos Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.