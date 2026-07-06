Ismael “El Mayo” Zambada acepta cadena perpetua ante un tribunal de Nueva York

Mayo Zambada Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del narcotraficante mexicano Ismael 'el Mayo' Zambada durante el juicio

Ismael “El Mayo” Zambada aceptó este lunes cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos, según un escrito presentado por su defensa ante un tribunal de Nueva York, en el que solicita no se enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante el cumplimiento de la condena.

“El acusado Ismael Zambada García acepta que, como consecuencia de los graves delitos que ha cometido, será sentenciado a prisión de por vida”, indicó el escrito de su abogado Frank A. Perez.

El Mayo, de 76 años, fue entregado a las autoridades estadounidenses a finales de julio de 2024 por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su socio Joaquín “El Chapo Guzmán”, y después se declaró culpable en agosto de 2025.

Esta carta llega dos semanas antes de la audiencia en donde el narcotráficante esperaba conocer su sentencia después de haber sido aplazada un par de veces. La comparecencia debía realizarse el 20 de julio.

El abogado inicia la carta precisando que el líder criminal “lidia con un complejo cuadro de problemas de salud relacionados con la edad”, por lo que solicita que la prisión a la que sea enviado esté “adecuadamente equipada para atender la necesidad de tratamiento médico del acusado”.

Perez argumenta que no solicitan “una instalación de baja seguridad ni un trato especial”, sino que Zambada “requiere un entorno médico o administrativo seguro”.

“Él reconoce y acepta que la sentencia que imponga este tribunal. Excluirá cualquier posibilidad de ser liberado de su encarcelamiento”, agregó.

Asimismo, destaca que El Mayo “ha sido inequívoco en su aceptación de responsabilidad” desde su llegada a Estados Unidos “bajo circunstancias sumamente inusuales”.

”La aceptación de responsabilidad del Sr. Zambada ha sido continua e inquebrantable durante los últimos casi dos años. Durante su alocución en su audiencia de Cambio de Declaración el 25 de agosto de 2025, reconoció la base fáctica de su conducta delictiva y expresó remordimiento“, expresa el escrito.

El abogado destaca la actitud “cooperativa” y “complaciente” de Ismael Zambada ante la justicia estadounidense, al evitar situaciones como “lo que habría sido uno de los juicios federales más complejos de la historia”.

“El comportamiento del Sr. Zambada ha diferido notablemente del de otras figuras del crimen organizado extranjero que han sido traídas a este país mediante extradición, incluyendo a su antiguo socio en el Cartel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán, quien pasó por un juicio con jurado de 11 semanas hace siete años”, añade.

El abogado defensor apunta que, aunque el Chapo tenía el derecho a mantener su inocencia, “la presión que esto ejerció sobre los recursos y el personal del tribunal, y los millones de dólares en costos relacionados con las medidas de seguridad adicionales necesarias, fueron ampliamente reportados en su momento”.