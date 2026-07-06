Estos programas sociales también depositan dinero durante julio y muchos no lo saben Conoce cuáles son todos los programas del Bienestar que estarán depositando a sus beneficiarios durante julio (Secretaría de Bienestar)

Con el inicio de julio, miles de beneficiarios de los diferentes programas que ofrece el Gobierno de México recibirán un depósito correspondiente a los meses de julio-agosto; conoce cuáles son.

Este lunes 6 de julio, la Secretaría de Bienestar informó que comenzarían los depósitos para cinco programas del Bienestar, de los cuales, dependiendo del apoyo, recibirán una cantidad diferente, por lo que aquí te compartimos el calendario oficial de pagos, así como de cuánto será el depósito que estarás recibiendo.

¿Cuáles son los 5 programas del Bienestar que cobran juntos?

Los programas del Bienestar que estarán realizando el depósito de apoyos económicos en julio son la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, Programa para Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

Por lo que, si eres beneficiario de alguno de estos programas sociales, esta es la cantidad de dinero que deberás esperar para julio:

Pensión para Adultos Mayores: $6,400

$6,400 Pensión Mujeres Bienestar: $3,100

$3,100 Pensión para Personas con Discapacidad: $3,300

$3,300 Programa para Madres Trabajadoras: $1,650 para niños recién nacidos y hasta los 4 años, o $3,720 para niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años.

$1,650 para niños recién nacidos y hasta los 4 años, o $3,720 para niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años. Sembrando Vida: $6,450 (es el único de los programas mencionados cuyo pago es mensual).

Calendario oficial de depósitos por apellido para julio 2026

Sin embargo, sin importar a cuál programa pertenezcas, el mismo calendario oficial de pagos aplicará para cada uno de ellos, el cual fue distribuido según la inicial del primer apellido.

Letra A: Lunes 6 de julio

Lunes 6 de julio Letra B: Martes 7 de julio

Martes 7 de julio Letra C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio

Miércoles 8 y jueves 9 de julio Letras D, E, F: Viernes 10 de julio

Viernes 10 de julio Letra G: Lunes 13 y martes 14 de julio

Lunes 13 y martes 14 de julio Letras H, I, J, K: Miércoles 15 de julio

Miércoles 15 de julio Letra L: Jueves 16 de julio

Jueves 16 de julio Letra M: Viernes 17 y lunes 20 de julio

Viernes 17 y lunes 20 de julio Letras N, Ñ, O: Martes 21 de julio

Martes 21 de julio Letras P, Q: Miércoles 22 de julio

Miércoles 22 de julio Letra R: Jueves 23 y viernes 24 de julio

Jueves 23 y viernes 24 de julio Letra S: Lunes 27 de julio

Lunes 27 de julio Letras T, U, V: Martes 28 de julio

Martes 28 de julio Letras W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio