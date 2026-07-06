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En el sitio, que cuenta con 18.2 millones de usuarios, se puede hacer la descarga de actas de nacimiento, matrimonio o defunción y también solicitar la captura, corrección o aclaración de datos

Implementan la Plataforma Nacional del Registro Civil para la realización de trámites digitales

Por Diana Chávez Zea
Implementan la Plataforma Nacional del Registro Civil para la realización de trámites digitales

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población implementaron la Plataforma Nacional del Registro Civil con la finalidad de que las personas accedan a sus documentos para hacer efectivo su derecho a la identidad.

La herramienta a la fecha registra 18.2 millones de usuarios, concentra los servicios de las 32 entidades federativas del país, lo que permite a la ciudadanía consultar y tramitar actas de nacimiento, matrimonio y defunción desde cualquier parte del mundo; y elimina la necesidad de viajar a las localidades de origen.

Esta plataforma es resultado de la estrategia de simplificación administrativa que redujo de 28 a 20 los trámites disponibles en el catálogo, además de disminuir de ocho a cinco los requisitos exigidos para cada gestión y con estas modificaciones, el tiempo promedio de resolución de los expedientes pasó de 20 a cinco días hábiles.

Los trámites digitalizados cubren 80% por ciento de los servicios que demanda la ciudadanía.

Centralizar los servicios del registro civil en un sitio único, homologar los trámites y reducir los tiempos de respuesta, encaminan a la administración pública hacia un modelo de gestión más eficiente y cercano para responder con agilidad a las necesidades de la población dentro y fuera del territorio nacional.

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