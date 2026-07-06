Implementan la Plataforma Nacional del Registro Civil para la realización de trámites digitales

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población implementaron la Plataforma Nacional del Registro Civil con la finalidad de que las personas accedan a sus documentos para hacer efectivo su derecho a la identidad.

La herramienta a la fecha registra 18.2 millones de usuarios, concentra los servicios de las 32 entidades federativas del país, lo que permite a la ciudadanía consultar y tramitar actas de nacimiento, matrimonio y defunción desde cualquier parte del mundo; y elimina la necesidad de viajar a las localidades de origen.

Esta plataforma es resultado de la estrategia de simplificación administrativa que redujo de 28 a 20 los trámites disponibles en el catálogo, además de disminuir de ocho a cinco los requisitos exigidos para cada gestión y con estas modificaciones, el tiempo promedio de resolución de los expedientes pasó de 20 a cinco días hábiles.

Los trámites digitalizados cubren 80% por ciento de los servicios que demanda la ciudadanía.

Centralizar los servicios del registro civil en un sitio único, homologar los trámites y reducir los tiempos de respuesta, encaminan a la administración pública hacia un modelo de gestión más eficiente y cercano para responder con agilidad a las necesidades de la población dentro y fuera del territorio nacional.