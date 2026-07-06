Impugna “Que siga la democracia” fallo del INE, busca obtener su registro en TEPJF

Los dirigentes de "Que siga la democracia" al salir de las instalaciones del TEPJF

La agrupación política “Que Siga la Democracia”, impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión del INE de no otorgarle el registro como partido político y calificó esa resolución como desproporcionada y alejada de los criterios legales aplicables.

El presidente de “Que Siga la Democracia”, Edgar Garza Ancira aseveró que existen precedentes claros del Tribunal Electoral que han corregido decisiones del INE cuando ha excedido sus facultades al negar registros a organizaciones que sí cumplieron con la normatividad vigente.

“Los casos de Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas son referentes contundentes. La Sala Superior ha establecido que el INE no puede imponer criterios adicionales ni interpretar de manera restrictiva la ley para impedir el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. Confiamos en que ese mismo criterio prevalecerá en nuestro caso”, señaló.

Destacó que toda la militancia y los liderazgos de “Que Siga la Democracia” han cerrado filas en torno al proyecto y respaldan de manera unánime la decisión de defender, por la vía legal e institucional, el derecho de la organización a constituirse como Partido Político Nacional. Añadió que estiman que la autoridad electoral resuelva en tiempos que garanticen condiciones de equidad para participar en el proceso electoral de 2027.

“Estamos firmes, unidos y preparados. Nuestra ruta seguirá siendo la legal e institucional. Confiamos en que el Tribunal resolverá con objetividad. Cada mes que se retrase esta resolución representa un detrimento para nuestra participación política y electoral y, principalmente, para el derecho de la ciudadanía a contar con una nueva opción política”, subrayó.

Hace dos semanas, el INE aprobó el registro de partido político nacional a Personas Sumando en 2025 (Somos México) y a Construyendo Sociedades de Paz.

Contrario a ello, rechazó el registro de “México Tiene Vida” y “ Que Siga la Democracia” por supuestas irregularidades en sus procesos, como intentos de soborno y manipulación de afiliados.

De hecho, la consejera, Frida Gómez habló de un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre que dirigentes presentan irregularidades financieras.

Que Siga la Democracia es dirigido por Édgar Garza Ancira, con orígenes desde el 2022, tras promover la revocación del mandato de AMLO.