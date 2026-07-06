Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad julio 2026: calendario de pagos por apellido y cuándo cae tu depósito

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad comenzó con la entrega de recursos correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026, por lo que miles de beneficiarios ya pueden consultar la fecha en la que recibirán el depósito en su Tarjeta del Banco del Bienestar.

Como ocurre en cada operativo de pago, la Secretaría del Bienestar distribuirá los recursos de manera escalonada, utilizando como referencia la primera letra del apellido de cada derechohabiente. El objetivo es evitar saturaciones en sucursales y cajeros, además de agilizar la entrega del apoyo económico.

¿Cuánto deposita la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad en julio de 2026?

Las personas inscritas en este programa recibirán un depósito de 3 mil 300 pesos, correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.

Este apoyo forma parte de los programas sociales federales dirigidos a personas con discapacidad permanente y se entrega directamente a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad

El calendario oficial queda distribuido de la siguiente manera:

Fechas de depósito por letra del primer apellido

A: lunes 6 de julio

lunes 6 de julio B: martes 7 de julio

martes 7 de julio C: miércoles 8 y jueves 9 de julio

miércoles 8 y jueves 9 de julio D, E y F: viernes 10 de julio

viernes 10 de julio G: lunes 13 y martes 14 de julio

lunes 13 y martes 14 de julio H, I, J y K: miércoles 15 de julio

miércoles 15 de julio L: jueves 16 de julio

jueves 16 de julio M: viernes 17 y lunes 20 de julio

viernes 17 y lunes 20 de julio N, Ñ y O: martes 21 de julio

martes 21 de julio P y Q: miércoles 22 de julio

miércoles 22 de julio R: jueves 23 y viernes 24 de julio

jueves 23 y viernes 24 de julio S: lunes 27 de julio

lunes 27 de julio T, U y V: martes 28 de julio

martes 28 de julio W, X, Y y Z: miércoles 29 de julio.

¿Es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito?

No. Las autoridades recuerdan que no es necesario acudir al Banco del Bienestar el mismo día en que se realiza el depósito. El dinero permanecerá disponible en la cuenta hasta que el beneficiario decida retirarlo o utilizarlo.

Esta medida también ayuda a disminuir las filas en sucursales y cajeros automáticos, especialmente durante los primeros días del operativo de pago.

Recomendaciones para los beneficiarios

Si eres parte de la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad, considera estas recomendaciones:

Consulta la fecha que corresponde a la inicial de tu apellido.

Verifica el saldo únicamente mediante los canales oficiales.

No compartas el NIP ni los datos de tu tarjeta.

Si el depósito no aparece desde temprano, espera al cierre del día antes de reportar cualquier incidencia.

¿Qué otros programas reciben depósito en julio?

Durante este mismo operativo también se realiza la dispersión de recursos para otros programas del Bienestar, entre ellos:

Pensión para Adultos Mayores.

Pensión Mujeres Bienestar.

Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Cada uno sigue el mismo calendario basado en la letra inicial del primer apellido del beneficiario, aunque los montos varían según el programa social correspondiente.