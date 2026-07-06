Soberanía energética: Federación acelera modernización de refinerías, exploración petrolera y alianza con Petrobras

Conferencia matutina Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México habla sobre la soberanía energética del país (Camila Ayala Benabib)

El Gobierno de México mantendrá su estrategia de destinar la producción petrolera al consumo nacional y fortalecer la capacidad de refinación del país, así lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al reiterar que la soberanía energética seguirá siendo uno de los ejes de su administración.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la meta es conservar una producción de 1.8 millones de barriles diarios de Pemex para atender la demanda interna de gasolina, diésel y turbosina, sin regresar al modelo que privilegiaba la exportación de crudo.

Producción enfocada en el mercado interno

Sheinbaum recordó que durante administraciones anteriores México llegó a producir más de tres millones de barriles diarios, principalmente por la sobreexplotación del yacimiento de Cantarell.

A su juicio, esa decisión fue irresponsable porque gran parte del petróleo se exportó a Estados Unidos, acelerando el agotamiento de uno de los campos petroleros más importantes del país.

Explicó que además de extraer más petróleo del recomendable, se utilizaron técnicas que hoy siguen generando problemas para separar el gas natural del nitrógeno que fue inyectado al yacimiento.

La presidenta señaló que, desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se cambió la estrategia para aprovechar el petróleo dentro del país mediante la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, y la compra de Deer Park, en Texas.

Dos Bocas ya en operación

La mandataria reconoció que este año hubo un periodo en el que fue necesario importar combustibles debido a un accidente ocurrido en la refinería de Dos Bocas.

Sin embargo, aseguró que el problema ya fue solucionado, los seguros cubrieron los daños y la planta incrementa nuevamente su producción.

Indicó que actualmente prácticamente todo el petróleo producido en México se destina al sistema nacional de refinación y al funcionamiento de Deer Park, con el objetivo de garantizar el abasto de combustibles para el mercado interno.

Proyectos pendientes

Sheinbaum además mencionó que todavía quedan pendientes dos proyectos importantes para fortalecer la refinación nacional: las plantas coquizadoras de Tula y Salina Cruz.

Explicó que ambas obras permitirán reducir la producción de combustóleo y aumentar la elaboración de gasolina y diésel, además de generar coque, un material que puede comercializarse para industrias como la cementera.

La presidenta destacó que estos proyectos también ayudarán a disminuir emisiones contaminantes asociadas al combustóleo.

Exploración de nuevos yacimientos junto a Petrobras

Otro de los proyectos que impulsa el Gobierno federal es la colaboración entre Pemex y Petrobras para fortalecer la exploración petrolera.

Sheinbaum explicó que la empresa brasileña cuenta con algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo para localizar reservas en aguas profundas.

Uno de los objetivos será analizar si existen nuevos yacimientos en zonas más profundas de Cantarell, utilizando técnicas desarrolladas por Petrobras.

“La mejor empresa que ha desarrollado estas técnicas hasta ahora en el mundo es Petrobras”, afirmó.

Pemex detallará el proyecto

La presidenta adelantó que próximamente el director de Pemex y la titular de la Secretaría de Energía ofrecerán una explicación más amplia sobre los trabajos de exploración y los proyectos que se desarrollarán junto con Petrobras.

Mientras tanto, reiteró que la prioridad seguirá siendo fortalecer la producción nacional de combustibles, modernizar las refinerías y mantener el petróleo mexicano al servicio de la demanda interna como parte de la estrategia de soberanía energética del país.