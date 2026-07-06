SICT construirá 19 nuevos bachilleratos tecnológicos y un campus del IPN durante 2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que durante este año construirá 19 nuevos planteles de Bachillerato Tecnológico y un acampus del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con el objetivo de ampliar la cobertura educativa y ofrecer más espacios para estudiantes de nivel medio superior y superior en distitnas regiones del país.

La dependencia federal informó que estas obras forman parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer la infraestructura educativa y brindar mayores oportunidades de acceso a la educación, principalmente para jóvenes que viven en zonas con alta demanda de espacios escolares.

Los nuevos bachilleratos tecnológicos se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los gobiernos estatales. En conjunto, permitirán ampliar la capacidad del sistema educativo con nuevas aulas, laboratorios, talleres y espacios administrativos equipados para la formación académica de miles de estudiantes.

La SICT detalló que las nuevas escuelas estarán distribuidas en diferentes entidades del país, entre ellas Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Yucatán, beneficiando a jóvenes que actualmente enfrentan dificultades para acceder a un plantel cercano a sus comunidades.

Además de los bachilleratos, este año iniciará la construcción de un nuevo campus del Instituto Politécnico Nacional, proyecto que busca ampliar la oferta de educación superior y atender la creciente demanda de espacios universitarios en el país.

Las autoridades señalaron que la infraestructura educativa contará con aulas modernas, laboratorios especializados, talleres, áreas deportivas, espacios administrativos y zonas verdes, con el propósito de ofrecer instalaciones adecuadas para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.

La dependencia destacó que estas obras también generan empleos durante su construcción y contribuyen al desarrollo económico de las regiones donde se realizan, además de impulsar el crecimiento educativo y social.

La SICT explicó que el fortalecimiento de la infraestructura escolar forma parte de una estrategia para garantizar que más jóvenes tengan acceso a estudios de nivel medio superior y superior sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Asimismo, indicó que la construcción de estos planteles representa el regreso de la dependencia a proyectos de infraestructura educativa, ampliando su participación más allá de carreteras, puertos, aeropuertos y otras obras de comunicación.