12.9 millones de niños y jóvenes entre 3 y 24 años abandonan la escuela o de plano no acuden: CIEP

Abandono escolar, uno de los retos mas importantes del sistema educativo en México (Cuartoscuro/Carlos Alberto Carbajal)

Pese al aumento en el apoyo de becas y trasferencias económicas, casi 12.9 millones de niños y jóvenes de entre 3 y 24 años en edad escolar abandonan la escuela o de plano no acuden, sobre todo los que pertenecen a los sectores sociales más bajos, es decir el decil I, con ingresos mensuales de 9 mil 938 pesos.

Así lo advierte un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) con base en cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogar ( ENIGH) donde advierte que las becas y esfuerzos presupuestarios orientados a favorecer la permanencia escolar se concentran principalmente en programas de transferencias monetarias.

Sin embargo—agrega-- estos apoyos están condicionados, en su mayoría, únicamente a la inscripción de las y los estudiantes en el sistema educativo, por lo que su capacidad para atender otras causas de no asistencia escolar puede ser limitada y, por sí solos, no garantizan la asistencia regular ni la permanencia de las y los estudiantes en la escuela.

La ENIGH 2024 registra una población de 46 millones 513 mil 006 niñas, niños y jóvenes de entre 3 y 24 años en edad escolar.

De este total, 72.4% reportó asistir a la escuela, es decir, 33 millones 654 mil 159 personas, mientras que 27.6% señaló no hacerlo, unos 12 millones 858 mil 847 personas.

De la población que no asiste, 51.2% son hombres y 48.8% mujeres.

De acuerdo al documento “Política pública para la permanencia educativa: Resultados en la no asistencia escolar”, elaborado por el CIEP, la mayor parte de la población que no asiste o abandona la escuela se concentra en el grado Superior y Posgrado con 9 millones 357 mil 313 personas, equivalente al 72.8% del total.

Le sigue EMS con 1 millón 684 mil 109 personas (13.1%), y preescolar, con 1 millón 63 mil 106 personas (8.3%).

En contraste, primaria registra la menor población fuera de la escuela, con 183 mil 486 personas (1.4%)

La concentración de abandono o no asistencia en el grado superior, es especialmente marcada entre los hogares de menores ingresos y se atribuye principalmente a factores asociados a restricciones económicas y laborales, es decir la obligación de trabajar para ayudar a la manutención del hogar y la familia.

¿ FUNCIONAN LAS BECAS?

Si bien 8.2 millones de estudiantes reportaron recibir algún tipo de beca, equivalente a 24.2 % de la matrícula asistente, los resultados muestran que el alcance de las políticas de permanencia escolar depende tanto de recursos presupuestarios suficientes como de complementar las transferencias monetarias de las becas con acciones de acompañamiento, infraestructura y atención focalizada para responder a las distintas barreras que limitan la continuidad educativa, detalla el análisis del CIEP

Para 2026, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina cuenta con un presupuesto de 129 mil 386 mdp, un incremento real de 78.8% respecto al gasto en 2025, mientras que la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez cuenta con un presupuesto de 42 mil 559 mdp.

En ESyP, Jóvenes Escribiendo el Futuro dispone de 12 mil 650 mdp en 2026 y el Programa de Becas Elisa Acuña de 1 mil 739 mdp. Por su parte, La Escuela es Nuestra tiene una asignación presupuestaria de 26 mil mdp, 7.4% más que lo ejercido en 2025.