Detienen en la Alcaldía Benito Juárez al exdirector de Pemex, Víctor Padilla

El exdirector de Pemex, Víctor Padilla, fue detenido la tarde de este martes

Violencia de género — Una semana después de aparecer en un video en el que golpea a su esposa en su casa en el estado de Morelos y tras ser denunciado por ella, este martes Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido en la Ciudad de México.

El Registro Nacional de Detenciones destaca que el exfuncionario fue detenido en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez por elementos de la Policía Ministerial que cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

La información destaca que el exfuncionario quedó a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público Común, en la calle Monte Albán, de la citada colonia.

Documento que confirma la detención del extitular de Pemex

Respecto al estatus del detenido, el parte oficial refiere que el extitular de Petróleos Mexicanos se encontraba en proceso de “traslado”, luego de haber sido detenido en la calle Monte Albán número 20, frente a un café en la colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez.

En la información complementaria sobre la detención de Víctor Padilla, se destaca que al momento de su aprehensión se le describe como un varón de 1.78 metros de estatura, tez blanca, cabello blanco, vestía playera blanca y pantalón de vestir.

El escándalo en el que se encuentra el extitular de Pemex estalló el pasado 27 de junio, cuando la ingeniera nuclear, Maria Felicia Jiménez Lavie, con un video, denunció la violencia física de lo que era víctima por parte del exfuncionario, por lo que tras denunciarlo pidió protección a las autoridades.

La Crónica de Hoy 2026