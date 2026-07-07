Agricultura destina 32.2 millones para emprender acciones fitosanitarias contra plagas del cafeto

Como parte de las acciones de la Campaña Plagas del Cafeto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) destinó este año un presupuesto de 32.2 millones de pesos para emprender acciones fitosanitarias contra plagas del cafeto en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

El plan también contempla el apoyo de 77 especialistas, brindar acompañamiento técnico a las y los agricultores, realizar monitoreo y controlar las principales plagas y enfermedades del cultivo.

Uno de los principales focos de atención es la roya del cafeto (Hemileia vastatrixBerk & Broome), la cual tiene presencia en México desde 1981 y provoca la caída prematura de las hojas y el debilitamiento de la planta; esta enfermedad stá presente en todas las zonas cafetaleras del país, por lo que los técnicos del Senasica realizan de manera permanente actividades de muestreo para identificar su presencia y capacitan a las y los productores en el manejo integrado de plagas (MIP) a fin de proteger las plantaciones.

De enero a junio de 2026 se realizó el muestreo de la roya del cafeto en 10 mil 015 hectáreas, en las cuales se verificó un promedio de presencia en planta del 9.3 por ciento y en hoja del 2.6 por ciento. Estos indicadores permiten descartar el riesgo de defoliación (caída de las hojas) de los cafetales.

El café es uno de los productos que tuvieron un aumento considerable en el valor de sus exportaciones, con un 107.9 por ciento, ya que pasó de 415 millones de dólares en 2024 a 863 millones de dólares en 2025.