¿Quién es Jorge Antonio Sánchez Ortega y de qué se le acusaba en el asesinato de Colosio?

Tribunal ordena la libertad de Jorge Antonio Sánchez Ortega | El exagente del CISEN que fue liberado por el caso Colosio.

Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), volvió al centro de la conversación luego de que un tribunal federal ordenara su liberación al determinar que la acción penal en su contra había prescrito. Durante décadas, su nombre estuvo ligado a una de las principales teorías sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y la existencia de un presunto segundo tirador en el magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana.

Sánchez Ortega fue detenido por primera vez el mismo día del atentado contra el entonces candidato presidencial del PRI. Las autoridades procedieron a su detención debido a que su ropa estaba manchada con sangre de Colosio y dio positivo en la prueba de rodizonato de sodio, utilizada para detectar residuos asociados con el disparo de armas de fuego.

Sin embargo, la entonces Procuraduría General de la República lo liberó un día después al concluir que el disparo que causó la muerte de Colosio provenía del arma de Mario Aburto Martínez, quien fue señalado como el autor material del crimen y actualmente permanece en prisión.

El resurgimiento de la teoría del segundo tirador

Se le dio carpetazo durante décadas hasta que en 2024, la FGR reabrió las investigaciones y retomó la hipótesis de que en el atentado participaron dos personas.

La dependencia aseguró contar con un “gran acervo de pruebas” para implicar a Sánchez Ortega en el homicidio y sostuvo que existían elementos para acusarlo de haber actuado en coordinación con Mario Aburto. También señaló que el entonces subdirector de Operaciones del CISEN, Genaro García Luna, habría intervenido para proteger al exagente y facilitar su salida de Tijuana tras el asesinato.

Gracias a esta nueva investigación, la fiscalía obtuvo una orden de aprehensión y detuvo de nueva cuenta a Sánchez Ortega en noviembre de 2025 en Tijuana. Días después, un juez le dictó auto de formal prisión por el delito de homicidio simple intencional.

Después de 2 años de su detención, se ordenó la libertad inmediata de Sánchez Ortega

La mañana de este martes, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación, con sede en el Estado de México, revocó el auto de formal prisión y ordenó la libertad inmediata de Sánchez Ortega. Los magistrados concluyeron que la acción penal había prescrito desde el 23 de marzo de 2015, por lo que la Fiscalía ya no podía ejercerla cuando retomó las investigaciones entre 2021 y 2023.

Además, el tribunal determinó que la FGR no logró acreditar que existiera un acuerdo previo entre Sánchez Ortega y Mario Aburto para cometer el asesinato ni que el exagente conociera la ubicación del supuesto segundo tirador, el momento de los disparos o la estrategia del ataque.

La resolución también señala que, aunque los peritajes permiten advertir la posibilidad de dos disparos durante el atentado, esos elementos no son suficientes para demostrar la participación coordinada del exagente ni para atribuirle las agravantes de premeditación y alevosía.