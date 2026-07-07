México se ubica entre las 10 economías del mundo con mayor flujo de inversión extranjera

Inversión extranjera directa El reporte de la ONU señala un incremento de 3 billones de dólares en nuestro país.

México volvió a ubicarse entre las diez principales economías receptoras de inversión extranjera directa (IED) a nivel mundial, de acuerdo con el World Investment Report 2026 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en un contexto en el que los flujos globales de capital mostraron una recuperación, aunque concentrada en un reducido número de países, sectores y grandes proyectos.

ONU publica informe sobre economías con mayor inversión extranjera en el Mundo

El informe señala que la inversión extranjera directa mundial aumentó 6% durante 2025, al alcanzar 1.6 billones de dólares, con lo que puso fin a dos años consecutivos de descensos. Sin embargo, la ONU advierte que esta recuperación continúa siendo frágil y desigual, ya que el crecimiento se concentró principalmente en economías desarrolladas y en proyectos de gran escala, especialmente relacionados con infraestructura digital e inteligencia artificial.

El organismo internacional subraya que más del 80% de la inversión extranjera directa mundial se concentró en apenas 20 economías durante 2025, reflejando una creciente concentración geográfica del capital internacional. Además, los sectores estratégicos representaron el 44% del valor de los proyectos anunciados bajo el esquema greenfield, frente al 16% registrado apenas cinco años antes, lo que evidencia el creciente interés por industrias relacionadas con la transición energética, la digitalización y la inteligencia artificial.

México se mantiene en el Top-10 de países con mayor inversión extranjera directa

En este escenario, México logró reincorporarse al grupo de los diez mayores receptores de inversión extranjera directa del planeta, impulsado por el incremento de los flujos de capital productivo hacia el país y por el fortalecimiento de sectores vinculados con la manufactura y las cadenas de suministro de América del Norte.

La economía mexicana se encuentra solo por debajo de economías como: Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, China, Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

No obstante, la UNCTAD advierte que el crecimiento de los montos recibidos no necesariamente se ha traducido en un aumento proporcional de nuevos proyectos de inversión o en una expansión acelerada de la capacidad productiva.

Para América Latina y el Caribe, la UNCTAD reportó un incremento de 14% en los flujos de inversión extranjera directa, hasta alcanzar 188 mil millones de dólares. Sin embargo, también alertó que el valor de los nuevos proyectos productivos disminuyó alrededor de un tercio, lo que podría anticipar una menor expansión de inversiones en los próximos años.

Ante este panorama, la ONU sostiene que el principal desafío ya no consiste únicamente en atraer mayores volúmenes de inversión, sino en asegurar que esos recursos impulsen la creación de empleos, la transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades productivas y un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.