Gobierno mexicano: “No hacemos pactos criminales con nadie”

Sheinbaum apunta a participación del FBI en captura de 'El Mayo' Zambada La presidenta de México habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

El Gobierno Federal endureció su postura frente a las versiones que lo señalan de proteger a integrantes del crimen organizado. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no mantiene pactos con grupos delictivos y sostuvo que la exigencia de esclarecer la captura de Ismael “El Mayo” Zambada responde a la defensa de la soberanía nacional y a la relación bilateral con Estados Unidos, no a la protección de algún criminal.

Durante la conferencia matutina, la mandataria reiteró que México continuará actuando contra la delincuencia organizada y rechazó los señalamientos de quienes aseguran que el gobierno intenta favorecer a integrantes del Cártel de Sinaloa.

¿Por qué el Gobierno insiste en aclarar el caso de “El Mayo”?

La polémica volvió a tomar fuerza luego de que se difundiera que la avioneta utilizada para trasladar a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos forma parte de una exposición donde el FBI presenta ese hecho como parte de uno de sus operativos.

Ante ello, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó una relatoría de los hechos ocurridos desde el 5 de enero de 2023, cuando el Ejército Mexicano detuvo a Ovidio Guzmán, hasta el 2 de julio de este año, cuando se conoció la exhibición de la aeronave.

“Nosotros no hacemos pactos con criminales”

Sheinbaum respondió directamente a las versiones que señalan que su administración busca proteger a integrantes del crimen organizado.

“Nosotros no hacemos pactos con criminales, nunca. Actuamos todos los días, ni con criminales de la delincuencia organizada, ni de cuello blanco. Nunca. Somos un gobierno que nos caracterizamos por la honestidad y por nuestros principios y eso es lo que nos da la autoridad”, afirmó.

La presidenta insistió en que la oposición intenta desviar la discusión asegurando que el Gobierno defiende a un grupo criminal, algo que calificó como “absolutamente falso”.

Gobierno de Fox y Calderón sí favorecieron al crimen organizado

Sheinbaum aseguró que, si alguna administración mantuvo vínculos con el Cártel de Sinaloa, ocurrió durante gobiernos anteriores.

Como ejemplo, recordó la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2001 durante el gobierno de Vicente Fox y mencionó el proceso judicial que enfrenta Genaro García Luna en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado.

“Si hubo una relación con este grupo delincuencial, con el Cártel de Sinaloa, fue con Fox y con Calderón, y lo digo así. Está demostrado por la detención de García Luna”, afirmó.

¿Qué postura mantiene el Gobierno sobre “El Mayo” Zambada?

Sheinbaum aclaró que considera positivo que Ismael “El Mayo” Zambada permanezca detenido, pero insistió en que eso no elimina la obligación de esclarecer cómo ocurrió su captura.

“Qué bueno que está detenida esta persona; el asunto es cómo se da y qué información se le da al Gobierno de México. Es relevante porque es un asunto de la relación bilateral y de los cuatro principios que se han establecido entre ambos gobiernos”, señaló.