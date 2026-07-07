Profeco informa sobre las acciones de vigilancia a comercios y empresas durante el Mundial

Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa que, con corte al 6 de julio, realizó 669 visitas de verificación y 902 acciones de vigilancia a proveedores de bienes y prestadores de servicios alusivos al mundial, para proteger los derechos de las y los aficionados.

El operativo inició el pasado 16 de febrero y se mantendrá hasta el próximo 19 de julio con el propósito de atender y defender los derechos de las personas consumidoras durante la etapa de mayor afluencia.

Desde el inicio del operativo, la institución colocó 46 mil 910 preciadores y 8 mil 977 carteles informativos sobre los derechos de las y los aficionados. Los giros prioritarios bajo supervisión comprenden desde hoteles, restaurantes, bares y cantinas hasta tiendas de artículos deportivos y centros de apuestas. Además, la Profeco monitoreó 101 mil 151 productos y brindó un total de 5 mil 177 asesorías a la población.

Acciones durante el desarrollo de partidos mundialistas

Con corte al 5 de julio, el personal institucional proporcionó 580 asesorías en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a través de los módulos en estadios, así como de brigadas itinerantes en los Fan Fest y 143 puntos de alta afluencia en el país.

En 412 casos la orientación se brindó a través de las Odeco y giró en torno a los derechos de las personas consumidoras, trámites a cargo de la Profeco y canalización para la atención en otras instituciones. Las 168 asesorías restantes fueron atendidas mediante el Teléfono del Consumidor, principalmente por cobros indebidos, servicios deficientes y falta de información.

Del 11 de junio al 6 de julio se presentaron ante la Procuraduría tres casos por presunto fraude en la venta de boletos, los cuales fueron canalizados de forma inmediata ante las autoridades competentes para su investigación. La mayoría de las atenciones derivaron de dudas sobre la descarga, impresión de entradas y reubicación de lugar de personas con movilidad limitada.

Durante los partidos en México, con corte al 30 de junio, la Profeco, brindo 37 asesorías en Guadalajara, 27 en Monterrey y 21 en la Ciudad de México.

Operativo en aeropuertos y aerolíneas

La institución instalo módulos de atención en los principales aeropuertos del país, donde se brindaron 585 asesorías por problemas de pérdida, cancelación, demora o sobreventa de vuelos en líneas como Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, Arajet y Mexicana de Aviación.

También se iniciaron 265 procesos de conciliación inmediata en dichos módulos aeroportuarios por cambios de itinerario y problemas de abordaje (check-in), los cuales obtuvieron acuerdos favorables entre las personas consumidoras y las empresas.

La Procuraduría mantendrá en marcha el operativo de verificación y vigilancia a nivel nacional hasta el término del evento deportivo el próximo 19 de julio.