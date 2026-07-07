Caso Isaías Aparicio: todo lo que se sabe hasta ahora del joven fallecido en festejos por la Selección Mexicana

¿Qué pasó con Isaías Aparicio? | qué se sabe de la investigación por la muerte del joven de 19 años durante los festejos del Tri.

La muerte de Isaías Aparicio, un joven de 19 años, se convirtió en uno de los casos más controversiales relacionado con los festejos por los triunfos de la Selección Mexicana en Paseo de la Reforma. Lo que inicialmente fue reportado como un fallecimiento derivado de una emergencia médica ahora es objeto de una investigación que busca esclarecer si existieron omisiones o la posible comisión de algún delito.

Cronología del caso de Isaías Aparicio

Isaías Aparicio acudió a las celebraciones en las inmediaciones del Ángel de la Independencia después de que México venciera a Ecuador la noche del pasado 30 de junio. Durante la madrugada comenzó a presentar una crisis de salud. De acuerdo con videos que posteriormente se difundieron en redes sociales, se observa que el joven fue abandonado en la calle por tres personas que presuntamente lo acompañaban.

En las imágenes se observa que uno de ellos acomoda la cabeza del joven antes de retirarle la mochila y colocarla sobre su pecho. Los tres abandonan el lugar mientras Isaías permanece inconsciente. Minutos después, otras personas intentaron auxiliarlo hasta que llegaran los servicios de emergencia.

Finalmente, el joven fue trasladado en ambulancia a un hospital, donde falleció alrededor de la 1:45 de la madrugada.

Cuál fue la causa de su muerte, de acuerdo con la versión de las autoridades

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la causa médica del fallecimiento fue un “estatus epiléptico”, derivado de una crisis convulsiva, además de presentar sangrado del tubo digestivo. También se indicó que murió por broncoaspiración tras ser atendido en el hospital.

Sin embargo, la familia considera que aún existen aspectos sin aclarar y anunció que solicitará una nueva necropsia para revisar las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con información derivada de un peritaje, Isaías presentaba signos de violencia en buena parte de su cuerpo, lo que reforzó la decisión de la familia de solicitar una nueva revisión forense para determinar si las lesiones están relacionadas con los hechos ocurridos antes de que perdiera el conocimiento.

La familia denuncia inconsistencias en el esclarecimiento de los hechos

Una de las principales irregularidades que señala su familia tiene que ver con sus pertenencias. Según relataron, en al menos tres ocasiones fueron informados de que la ropa del joven había sido desechada debido a su estado. Horas después, las autoridades les notificaron que las prendas sí habían sido localizadas.

Mientras tanto, la Fiscalía capitalina informó que las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió antes de que Isaías fuera abandonado en la vía pública y cuál era la relación de las personas que estaban con él. No se descarta la posible comisión de otro delito relacionado con el caso.

Los padres declararon haber tenido una reunión con personal de la Fiscalía, donde se acordó entregarles los videos relacionados con lo ocurrido aquella noche. No obstante, fuentes cercanas a la investigación han señalado que hasta el momento no existe una grabación que muestre con claridad lo sucedido antes de que Isaías fuera abandonado.