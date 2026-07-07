Inteligencia en Texas alimenta expedientes del narco y de funcionarios corruptos en México

El 15 de enero de 2026 el gobierno de EU estableció la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, con la encomienda de vigilar con rigor acciones de los cárteles en México en la frontera común (@d0tslash)

Monitoreo a cárteles mexicanos — Establecida oficialmente por el Gobierno de Estados Unidos hace seis meses en Texas, la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional contra los Cárteles) o JIATF-CC, tiene la encomienda específica de combatir en la frontera a grupos criminales mexicanos e identificar y apoyar en investigaciones sobre funcionarios que colaboran con el narco en tráfico de drogas, armas y lavado de dinero.

Información de medios estadounidenses como los diarios “The New York Times”, The Washington Post” y las cadenas NBC News y Univision, apuntan que en esta fuerza de inteligencia texana recae la responsabilidad de ser el principal alimentador de informes recabados por la comunidad de inteligencia estadounidense, para los expedientes que concentra el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro sobre cárteles, así como de funcionarios y políticos señalados de trabajar con el narco.

Las fuentes refieren que los reportes han derivado en cancelación de visas, aseguramiento de bienes y activos, así como incluir a políticos corruptos en la lista SDN (Nacionales Designados Especialmente o Personas Bloqueadas por Washington).

Aunque la JIATF-CC fue designada en enero pasado como una fuerza de tarea especial complementaria del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y de los Texas Rangers, opera bajo la dirección del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM).

GOLPES AL NARCO

Este grupo texano absorbió al personal y la infraestructura del antiguo Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto de Lucha contra los cárteles, con sede en Fort Bliss, Texas y que opera desde 1989, y un elemento clave para cumplir con sus tareas es que cuenta con recursos del Departamento de Defensa, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y de otras agencias de Inteligencia estadounidenses.

Los operativos de las autoridades texanas y los Rangers se reforzaron desde enero pasado en la frontera con México (Archivo)

NBC News refiere que las operaciones realizadas en el primer semestre del 2026 por este grupo Interinstitucional texano, que cuenta con información que aportan agencias federales como CIA, DEA, FBI y la DIA (Agencia de Inteligencia de la Defensa), ha permitido dar golpes directos a los cárteles, tanto en sus finanzas como en sus productos ilícitos, información de la que se aseguran en Washington se ha hecho del conocimiento de las autoridades mexicanas.

El Departamento de Defensa ha resaltado que la fortaleza de la JIATF-CC no radica en poseer una base de datos propia, sino en servir como capa de identidad e inteligencia interoperable que conecta sus sistemas con los de todas las agencias del Gobierno Federal en una sola red unificada contra las organizaciones criminales mexicanas.

Los medios estadounidenses señalan que la información de inteligencia y el monitoreo de redes que entrega realizados por la JIATF-CC se entrega de manera directa a los niveles más altos de la administración federal como el Departamento de Estado y también al presidente Donald Trump sobre las operaciones y golpes a los cárteles y sobre malos funcionarios.

The New York Times y Univisión apuntan que la que los datos enviados a las distintas agencias se canalizan estratégicamente para ser procesados en casos judiciales: los que llegan al Departamento de Justicia (DOJ) y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para integrar pruebas y testimonios de acusaciones (indictments) en las cortes federales.

Rastreo con drones e información de la Agencia de Inteligencia Geoespacial han permitido ubicar narcolaboratorios, información que se comparte con autoridades mexicanas (thewatch-journal.com)

En lo que respecta a las sanciones financieras: la información se envía al Departamento del Tesoro y a su área de inteligencia (OFAC), donde se hace una rigurosa revisión sobre recopilación de presuntos prestanombres, de cuentas bancarias y empresas fachada en la que figurarían funcionarios corruptos, a quienes se procedería a congelar sus activos en territorio estadounidense.

Y otro factor más es el relacionado con las restricciones de viaje: En esta etapa se revisa con estricto rigor y cotejo, toda la información sobre determinados funcionarios sobre quienes había sospecha de corrupción o vínculos con grupos criminales, lo que derivaría en la revocación de visas y de sus familias.

SEGURIDAD

De acuerdo con Univisión y NBC News, para evitar posibles filtraciones del intercambio de información de inteligencia entre EU y México sobre los operativos contra cárteles en la frontera común y de indagatorias sobre políticos y funcionarios sospechosos de trabajar para el narco, el Departamento de Estado revisa minuciosamente a qué instituciones en México les entrega la información para proteger la seguridad de las operaciones conjuntas en marcha.

La dependencia, según las fuentes, resalta que el intercambio de información de inteligencia es casi selectiva y no se comparte con los gobiernos estatales, debido a que se sospecha de filtraciones de datos o la complicidad de funcionarios públicos con el crimen organizado.

El Departamento de Estado refiere que este intercambio de inteligencia bilateral se hace llegar a agencias mexicanas como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las Fuerzas Armadas (Defensa y Marina) y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), para coordinar operativos conjuntos y asfixiar las estructuras operativas y financieras de los cárteles.

Los Texas Rangers cuentan con información de la Joint Interagency Task Force-Counter Cartel para ubicar cruceros del narco en la frontera con México (tpwmagazine.com)

RESULTADOS

“The Washington Post” destaca que en los seis meses de operación directa y específica contra cárteles mexicanos por parte de la fuerza de tarea texana ha arrojado resultados contundentes con su colaboración estratégica con el Gobierno de México, como la eliminación de personajes de interés, como lo ocurrido en febrero pasado en Jalisco, con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, los aportes de la JIATF-CC han llevado, en coordinación con el FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros de EU), al desmantelamiento de redes transfronterizas de lavado de dinero y esquemas masivos de contrabando de combustible (huachicol) que financian a los cárteles, así como el rastreo y bloqueo de flujos financieros vinculados a proveedores asiáticos de precursores químicos utilizados para la fabricación de fentanilo, apunta el rotativo.

La cadena Univisión resalta en sus informes recientes que el grupo de inteligencia en Texas también ha contribuido con el apoyo a agencias federales para el monitoreo y bloqueos de cargamentos de armas de alto poder que fluyen desde Texas y Arizona y que tenían como destino territorio mexicano.

Los medios estadounidenses destacan que en las labores de coordinación y entrega de información al Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional contra los Cárteles de Texas participan con recursos, analistas e información estratégica la DIA (Agencia de Inteligencia de la Defensa), que aporta análisis estratégico sobre las capacidades operativas y el armamento de los grupos del narco mexicanos.

Entre los resultados que ha arrojado esta fuerza de tarea texana en lo que va del año destacan aseguramientos de armas en Texas y Arizona con destino a México

AGENCIAS

La JITF-SB o Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB): Apoya en el despliegue de capacidades de Vigilancia, Reconocimiento e Inteligencia (ISR) en la zona fronteriza.

La CIA: Participa con informes de inteligencia sobre las conexiones globales de los cárteles, como enlaces de proveedores de precursores químicos, principalmente los provenientes de Asia.

NSA (Agencia de Seguridad Nacional): Colabora con la interceptación y análisis de señales de comunicación de grupos criminales transnacionales.

La NGA (Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial): Participa con análisis de imágenes e informes satelitales para el mapeo de rutas de tráfico de drogas y para ubicación de laboratorios clandestinos en zonas de difícil acceso.

FBI: En colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional, comparte datos de inteligencia criminal y bases de datos biométricas y forenses de presuntos criminales.

DEA: Aporta instrucción táctica y de campo sobre los liderazgos, operaciones y distribución de las redes del fentanilo y otras sustancias del narco.

FinCEN y la Inteligencia del Tesoro: Participan en el rastreo y cruce de datos financieros orientados a congelar activos y desmantelar el lavado de dinero.

La Crónica de Hoy 2026