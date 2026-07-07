Rumbo al 2027: Empate en Sonora

Rumbo 2027 Sonora

Lo más noticioso de la encuesta de La Crónica, realizada en Sonora los últimos días de junio, es el empate técnico en los careos entre Morena con tres de sus aspirantes y Movimiento Ciudadano abanderado por Luis Donaldo Colosio Riojas. Morena solo como partido domina preferencias con 32 por ciento, aunque Movimiento Ciudadano muestra un impulso importante alcanzando el 10 por ciento; más abajo están el PAN con 8 por ciento, el PRI con 6 por ciento; el PVEM y PT con 2 por ciento, respectivamente. En pocas palabras se observa una contienda holgada en favor del partido en el gobierno de no ser por la posibilidad de que le dispute el poder el senador emecista.

El estudio también revela una fuerte competencia interna para obtener la candidatura a gobernador en Morena entre Lorenia Valles y Javier Lamarque; más lejana se visualiza Celida López. Los careos revelan que en la eventualidad de que Luis Donaldo Colosio Riojas se presentara en la boleta por MC, Lorenia Valles empataría la elección, Javier Lamarque quedaría a 3 puntos porcentuales de distancia y Celida López a 5.

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En el caso del PAN, muestra una significativa competitividad encabezado por Antonio Astiazarán ya que en los careos logra un significativo tercer lugar que va de 15 a 19 por ciento de las preferencias. Llama la atención el caso del PRI, ya que, a pesar de que Ernesto Gándara es conocido y tiene una imagen con balance positivo en la boleta, no alcanza a romper la barrera de un dígito.

El gobernador Alfonso Durazo tiene saldo positivo: 50 por ciento de los sonorenses aprueba su desempeño y 31 por ciento lo desaprueba; 53 por ciento sostiene que trabaja de manera coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum y 34 por ciento señala poca o nada de coordinación.

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*El autor es coordinador de encuestas de La Crónica de Hoy

Metodología: se levantaron 401 encuestas vía telefónica del 18 al 24 de junio de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencial de elector en el estado de Sonora. La muestra se generó a partir de números telefónicos aleatorios fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.9%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Responsable: Carlos Olivares Plata.

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