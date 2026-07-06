Regreso a clases 2026: cuándo empiezan a entregarse apoyos y becas para uniformes y útiles Previo al inicio escolar 2026-2027, conoce cuándo comenzarán a depositar las becas para uniformes y útiles escolares (Imagen hecha con IA)

Con el fin del ciclo escolar 2025-2026 cada vez más cerca, algunos padres de familia han comenzado a pensar en los útiles y uniformes escolares que deberán comprar para el siguiente curso.

Por lo tanto, para aligerar la carga económica que representa el inicio del ciclo escolar 2026-2027, algunas becas comenzarán a realizar sus depósitos antes del nuevo curso con el fin de apoyar en la compra de útiles.

El principal apoyo para la compra de útiles y uniformes escolares es la Beca Rita Cetina para nivel primaria, pues es a nivel federal y está prevista a depositarse antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo depositan los apoyos para primaria?

La Beca Rita Cetina 2026 a nivel primaria consiste en un único depósito anual, el cual tiene como objetivo apoyar en la compra de útiles y uniformes escolares, por lo que, de acuerdo con lo informado por las autoridades, este se realizará durante todo el mes de agosto.

En el caso de los demás niveles educativos, las becas que ofrece el Gobierno de México también reanudarán sus depósitos con el inicio del nuevo ciclo escolar; sin embargo, se espera que estos inicien hasta octubre.

¿Cuándo depositan el apoyo de Mi Beca para Empezar en la CDMX?

Por otra parte, si eres de la CDMX y cuentas con “Mi Beca para Empezar”, también podrás aligerar económicamente el inicio del próximo ciclo escolar, debido a que este programa realiza los depósitos de manera mensual; sin embargo, se espera que el siguiente pago sea hasta inicios de septiembre.

Montos oficiales 2026: ¿Cuánto dinero recibirán los estudiantes para el regreso a clases?

Para la Beca Rita Cetina primaria, el depósito consiste en un único pago anual de $2,500 pesos por cada estudiante inscrito.

Mientras que, para “Mi Beca para Empezar”, los depósitos se distribuyen de la siguiente manera:

$600 mensuales para menores inscritos en escuelas públicas de nivel preescolar.

para menores inscritos en escuelas públicas de nivel preescolar. $650 mensuales para menores inscritos en escuelas públicas de nivel básico (primaria).

para menores inscritos en escuelas públicas de nivel básico (primaria). $600 mensuales para menores inscritos en Centros de Atención Múltiple de nivel preescolar, primaria y laboral.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027 en la SEP?

A pesar de que no se ha anunciado el nuevo calendario escolar del ciclo 2026-2027, la SEP ha adelantado que las clases del año escolar comenzarán el 31 de agosto de 2026 en todas las escuelas públicas y privadas de Educación Básica, por lo que el depósito de los programas sociales para el apoyo de la compra de útiles escolares coincidirá con el inicio del nuevo curso.