Crimen de periodista Roxana Guzmán, agresión a libertad de expresión: Laura Itzel

Roxana Guzmán fue secuestrada por un grupo criminal en su propia casa en Nanchital, Veracruz

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, exigió que el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Beatriz Guzmán Rodríguez sea investigado con rigor, perspectiva de género y sin descartar ninguna línea de investigación, incluida la relacionada con su actividad profesional.

La legisladora morenista aseveró que el crimen representa una agresión no sólo contra una persona, sino también contra la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.

“Su muerte nos duele, cuando una mujer periodista es privada de la vida, no sólo se agrede a una persona y a una familia, sino que también se lastima la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a estar informada y la vida democrática de nuestro país”, señaló.

A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, Castillo Juárez afirmó que corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos, identificar y llevar ante la justicia a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales, además de garantizar justicia para la periodista y sus familiares.

La legisladora expresó su solidaridad con la familia de la comunicadora, sus seres queridos y con el gremio periodístico de Veracruz y recalcó que el proceso de investigación debe evitar cualquier forma de revictimización y rechazó que versiones, señalamientos o declaraciones provenientes de los agresores sean utilizadas para justificar la violencia o desviar la atención del hecho central: el asesinato de una mujer periodista.

“Una mujer periodista fue asesinada y como respuesta debe haber verdad, justicia y protección”, sostuvo.

Asimismo, destacó que desde las instituciones del Estado debe garantizarse que ninguna mujer sea silenciada mediante la violencia y afirmó que la protección de los derechos de las mujeres, así como las condiciones para ejercer el periodismo con seguridad, forman parte de los principios democráticos del país.

“Como mujer, como legisladora y como presidenta del Senado, afirmo que ninguna mujer debe ser silenciada por la violencia. Y como parte de una transformación que ha colocado los derechos de las mujeres en el centro de la vida pública, reitero que no puede haber justicia si no hay garantías para vivir, informar, trabajar y participar sin miedo”, expresó.

Castillo Juárez reiteró su respaldo a la familia de Roxana Guzmán, manifestó su solidaridad con periodistas de Veracruz y de México, y lanzó un llamado a las autoridades para que el crimen sea esclarecido y no quede impune.