Sheinbaum pide desagravio de parte de Ecuador para retomar una relación entre ambos países

Claudia Sheinbaum, conferencia matutina

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que debe haber un “desagravio” de parte del gobierno de Daniel Noboa, para poder retomar la relación bilateral entre México y Ecuador.

Señalo que de no responder a esta solicitud, no habrán modificaciones al rompimiento ocurrido en abril de 2024.

“Es muy claro, o sea, ellos tendrían que revertir la situación, o sea tiene que haber un desagravio y entre esos desagravios, tiene que ver con la persona que estaba asilada en nuestra embajada, si no hay ese desagravio cómo va a haber una ‘ya se nos olvidó que invadiste nuestra embajada’”, declaro durante su conferencia matutina.

La presidenta dijo que a México no se le olvida esta invasión por parte de Ecuador a su embajada y tampoco que se agredió al personal de la representación diplomática.

“Tiene que haber un desagravio de todo ese proceso, tiene que haber un reconocimiento de que invadieron la embajada y tiene que haber un reconocimiento de esta persona que estaba asilada, de otra manera se vuelve muy complejo”, indicó.

Al respecto, el canciller Roberto Velasco, explicó que no existe un canal de comunicación con Ecuador, tras los hechos ocurridos durante el sexenio anterior.

“No puede haber ningún canal de comunicación, Ecuador Cometió una falta muy grave no solo a la convención de Viena, sobre relaciones diplomáticas, sino a los principios más básicos de la diplomacia”, indicó.

Recordó que durante el ingreso a la Embajada en Quito detuvieron al exvicepresidente Jorge Glass, a quien ya se le había otorgado asilo político.

“Hay una serie de violaciones al derecho internacional y a estos principios que obviamente vuelven imposible que tengamos comunicación o que tengamos un restablecimiento de relaciones”, comentó.

Sobre el juicio pendiente ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción a su embajada declaro que se tiene plena confianza de obtener la razón.