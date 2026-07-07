Detienen a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, tras denuncia y video de agresión a su esposa

Detenido Víctor "N". (FGJCDMX)

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido por parte de elementos ministeriales. La captura se produjo días después de que en redes sociales se difundiera un video en el que aparece presuntamente agrediendo a su esposa, hecho que derivó en una denuncia y en la apertura de una carpeta de investigación.

La aprehensión fue reportada en el Registro Nacional de Detenciones, donde se establece que el exfuncionario fue localizado en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló que en marzo de 2026, la víctima se encontraba con el imputado en un domicilio ubicado en el estado de Morelos, donde la habría agredido física y verbalmente tras una discusión. A partir de estos hechos, la Fiscalía de Morelos estableció la probable participación de Víctor “N” y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Derivado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía CDMX, en colaboración con elementos de la Fiscalía de Morelos localizaron al imputado en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, donde fue aprehendido. En las próximas horas, Víctor “N” enfrentará la audiencia inicial ante un juez de control de Morelos, en la que conocerá a detalle los hechos de los que se presume responsable.

La ficha oficial del Registro Nacional de Detenciones señala que Víctor Rodríguez Padilla fue detenido alrededor de las 5:30 horas por agentes de la Policía Ministerial.

El exdirector de Pemex quedó a disposición de las autoridades dentro de la investigación iniciada por los hechos denunciados por su esposa.

Video del exdirector e Pemex agrediendo a su esposa

María Felicia Jiménez publicó en una cuenta de redes sociales un video en el que aparece el exfuncionario presuntamente ejerciendo violencia física en su contra.

Junto con la grabación, la mujer difundió un mensaje en el que explicó que decidió presentar públicamente la denuncia por considerar que su situación requería protección para ella y para sus hijos menores de edad.

En el mismo pronunciamiento solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y expresó su preocupación por las posibles consecuencias que pudiera enfrentar durante el proceso.

La publicación generó una amplia reacción en redes sociales y colocó el caso bajo el escrutinio público.

Fiscalía de Morelos abrió una carpeta de investigación

Tras hacerse pública la denuncia, la Fiscalía de Morelos informó el inicio de una carpeta de investigación por presunta violencia de género, al precisar que los hechos denunciados ocurrieron en el municipio de Emiliano Zapata.

De manera paralela, la Secretaría de las Mujeres dio a conocer que estableció contacto con María Felicia Jiménez para ofrecerle acompañamiento institucional. La dependencia reiteró que cualquier denuncia relacionada con violencia contra las mujeres será atendida conforme a los mecanismos previstos por la ley.

Al ser consultada sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las autoridades investigarán los hechos denunciados, sin adelantar alguna conclusión sobre el procedimiento en curso.

Víctor Rodríguez Padilla anunció que enfrentaría el proceso como ciudadano

Antes de que se confirmara su detención, Víctor Rodríguez Padilla difundió un comunicado en el que informó su separación de cualquier responsabilidad pública mientras se desarrollan las investigaciones.

En el documento sostuvo que enfrentaría el procedimiento como ciudadano y pidió respeto a la privacidad de su familia para evitar afectaciones a sus hijos durante el desarrollo del caso.

Con la detención del exdirector de Pemex, la investigación entra en una nueva etapa, en la que corresponderá a las autoridades ministeriales determinar el curso del proceso conforme avancen las diligencias.