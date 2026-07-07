Digitalización de expedientes clínicos, una necesidad real para un efectivo acceso a la salud

Osiris Osiris López, gerente de Vinculación del Sector Salud, de la empresa GS1, resaltó la importancia de la interoperabilidad de distintos sistemas y plataformas en el área de salud, lo cual permitirá una efectiva disponibilidad del expediente médico digital de un paciente, sin importar si se atiende en el sector público o privado, sobre todo en un caso de emergencia

El acceso universal a servicio de salud, es una opción a la que se puede acceder con la digitalización de los expedientes clínicos de las personas, lo cual permitiría poder recibir una efectiva atención médica en casos de emergencias.

Así lo señaló en entrevista con Crónica, Osiris López, gerente de Vinculación del Sector Salud, de la empresa GS1, quien enfatizó que se trabaja en el desarrollo de un protocolo intrahospitalario, a través del cual se busca que todas las plataformas “hablen el mismo idioma”, y facilitar la accesibilidad a los expedientes electrónicos de los pacientes.

Sostuvo que la digitalización de la salud parece un tema sencillo de resolver, sin embargo, lo cierto es que todavía en la actualidad, los hospitales tienen diferentes plataformas que almacenan información de pacientes, recetas médicas e incluso para la teleconsulta.

En este sentido, recordó que con la pandemia mundial por COVID-19, creció exponencialmente el uso de la telemedicina, y hoy en día la relevancia de que todas las plataformas que almacenan estos datos estén unificadas y se garantice, una efectiva atención médica, que no ponga en riesgo la salud del paciente, con acceso a su historial clínico.

Para ello, es fundamental la interoperabilidad de diversos sistemas de almacenamiento de datos, con estándares de seguridad y la adecuada protección de datos de las personas, para que sin importar en dónde sea atendido el paciente en el sector público o privado, con el expediente clínico electrónico, se tenga acceso al historial médico, padecimientos, estudios realizados, medicamentos prescritos, tratamientos.

Abundó que GS1 en colaboración con otras empresas han logrado que distintos sistemas y plataformas en salud puedan intercambiar y utilizar información de manera segura, eficiente y entendible, aun cuando utilicen diferentes tecnologías, operando bajo estándares de seguridad que ya operan a nivel internacional “para que la interoperabilidad se haga realidad a través de una plataforma de Open Health que es el que nos integra a nivel tecnológico, para poder hacer uso de toda la información poniendo al centro al paciente”.

Francisco Francisco González, fundador de Open Health

Poco acceso a la digitalización de datos en salud

Francisco González, fundador de Open Health, enfatizó la importancia de la digitalización de datos en el sector salud, que permita hacer más expedita y eficiente la atención a la salud, ya que en México el poco acceso a estas herramientas “ocasiona que no se tomen buenas decisiones a nivel de políticas públicas”.

Señaló que del 30% de los datos que se generan a nivel mundial en el área de la salud para investigación clínica o diagnósticos, no toda esta información se está utilizando para la toma de decisiones.

“De este 3% de datos que sí se utilizan, la región de Latinoamérica aporta menos del 1%, es decir apenas el 0.01%, y en el caso de México la cifra es mucho menor, lo que ocasiona que no se tomen buenas decisiones a nivel de políticas públicas”, o para la operación interhospitalaria de grupos privados en donde a veces la comunicación no es adecuada entre sucursales, al utilizar sistemas distintos de almacenamiento de datos.

La interoperabilidad, añadió, permite ordenar la información a través de lo que se ha denominado un servidor semántico terminológico lo que permite hacer una traducción en tiempo real de toda esta información que de otra manera no se puede compartir, porque algunas bases de datos están en PDF, Excel, o quizá otros formatos “y hacer coincidir todos estos sistemas es complejo”.

La propuesta, dijo, es que todos los actores de la cadena de valor participen y demostrar cómo se beneficiaría todo el sector, desde los pacientes, áreas médicas y farmacéuticas.

En diversos países de Latinoamérica ya se trabaja leyes de interoperabilidad, para usar este tipo de sistemas y compartir información (con fines estadísticos o de investigación, los cuales serán anónimos), y en el caso del expediente clínico electrónico, con la garantía de que “el único dueño”, de esa información es el paciente y puede compartirla con su médico tratante, el hospital o cualquier otra institución de salud en caso de ser necesario.

Información asegurada con grado bancario

Toda esta información, aseveró, queda encriptada y “el grado de seguridad en el manejo de los datos es como en las instituciones bancarias, para que no se haga mal uso de esta información”.

Con presencia en Dominicana, Chile, Argentina, México, algunos hospitales en Estados Unidos, Perú y Colombia, resaltó, ya se opera esta plataforma en 100 hospitales, los cuales ya gozan los beneficios de esta interoperabilidad.

Osiris López añadió que en otros sectores se han observado beneficios al contar con esta interoperabilidad, con reducciones de ocho días a tan solo 35 minutos en la localización de productos.

Hoy día, dijo Francisco González, hay muchos expedientes electrónicos, “lo importante es que todos estos estén conectados con la interoperabilidad brindando así más valor a toda la información del paciente y esta información sirva a toda la cadena.

La realidad de la interoperabilidad no es el futuro, ya es una realidad y una necesidad en México, y si no aprovechamos todas estas herramientas, vamos a seguir teniendo un sistema fragmentado sin poder tener el beneficio de uso de información, advirtió.