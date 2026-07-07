Ebrard alista maletas para viajar a Washington; prepara siguiente ronda del T-MEC

Marcelo Ebrar ya prepara los argumentos de México para el encuentro del 20 de julio con la representación comercial de EU (Archivo)

Revisión del T-MEC — Siete días después que el Gobierno de Estados Unidos anunciara que no ampliaría el T-MEC por 16 años más y que su apuesta está en un acuerdo por 10 años con revisiones anuales, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que ya prepara maletas para viajar este miércoles a Washington DC, Estados Unidos, para preparar la segunda ronda de conversaciones de revisión del Tratado comercial México, EU y Canadá, en un encuentro previsto para el pr´óximo 20 de julio.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Ebrard destacó que el motivo de este viaje es para evaluar los puntos de interés para México que seguirá presentando a los socios de Norteamérica.

“He tenido muchas consultas sobre mis actividades para el próximo miércoles 8 de Julio. Les comparto que mañana salgo en vuelo a Washington para preparar la siguiente ronda de conversaciones para la revisión del TMEC, el miércoles estaré representando los intereses de México por allá”, destacó el titular de Economía.

Se espera que en esta visita a Washington el secretario de Economía tenga acercamiento o reuniones con empresarios que comulgan con el proyecto de ampliar el T-MEC.

Tras la pausa de EU de ampliar el acuerdo comercial de Norteamérica, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló el pasado 3 de julio, que la decisión de Washington no afecta el proceso comercial e insistió en que hay “certidumbre” para invertir en México porque el tratado “se mantiene” hasta el 2036.

Asimismo, apuntó que es “absolutamente falso” que el país haya negociado “mal” con EU y aseguró que Canadá, el otro socio del T-MEC, está “en condiciones de mayor desventaja que la que tenemos nosotros en este momento”, por lo que rectificar en favor de la ampliación del acuerdo comercial aún es posible.

La Crónica de Hoy 2026