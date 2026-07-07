En 2025 un total de 19.4 millones de usuarios de internet fue víctima de ciberacoso: Inegi

El 21.5 % de las mujeres y 19.2 % de hombres usuarios de internet fueron víctimas de ciberacoso el año pasado

Ciberacoso — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este martes que durante el 2025, con base en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, más fue de 109.5 millones de personas tuvieron acceso a tecnologías, de las que 94.9 millones de personas mayores de 12 años contaban con servicio de internet, y de este grupo al menos 20.4 por ciento fue v´citima de ciberacoso, es decir, 19.4 millones de usuarios.

El Inegi destaca que de los 94.9 millones de usuarios de internet, 86.7 por ciento utilizaron internet en cualquier dispositivo entre mayo y octubre del año pasado, de los que 50.1 millones fueron mujeres y 44.8 millones, hombres. Además, la población usuaria de internet utilizó este servicio en promedio 4.6 horas al día.

Al presentar su informe con los resultados del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025, en el que se expresan datos sobre este delito reportados el año pasado, el órgano autónomo destaca que el 20.4 por ciento de los episodios denunciados está ligeramente por debajo del 21 por ciento de las acusaciones reportadas en 2024.

Al desglosar su informe, el Inegi refiere que del total de casos de ciberacoso, el 21.5 por ciento de las mujeres y 19.2 por ciento de los hombres usuarios de internet fueron víctimas de ciberacoso el año pasado; mientras que en 2024 el porcentaje fue de 22.2 y 19.6 El estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía resalta que en el año en cuestión cuatro de cada 10 de las mujeres y 37.8 por ciento de varones víctimas de ciberacoso tuvieron contacto virtual mediante identidades falsas.

En la misma línea, el 30.8 por ciento de las mujeres víctimas de ciberacoso reportó haber recibido mensajes ofensivos y 25.2 por ciento insinuaciones o propuestas sexuales. En el caso de los varones, en estos mismo episodios los porcentajes fueron 35 por ciento en mensajes ofensivos y 10.7 con insinuaciones sexuales, respectivamente.

Inegi refiere que por entidades federativas, donde más se registraron casos de ciberacoso la lista la encabezó Durango con 24.5 por ciento, seguido por Jalisco con 24.4 por ciento y en tercer lugar la Ciudad de México y Oaxaca con 23.8 por ciento.

En lo que tiene que ver con las edades de víctimas de ciberacoso, el Inegi refiere que el 28 por ciento son mujeres y 23.5 por ciento hombres de entre 20 y 29 años. En tanto, en los casos de usuarios de internet que fueron víctima de este delito entre 50 y 59 años, los casos repuntaron de 14.6 a 15.6 por ciento, en tanto que de 60 años y más el incrementó del delito pasó de 12.1 y 14.4 por ciento de 2024 a 2025, respectivamente.

La Crónica de Hoy 2026