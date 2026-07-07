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La conservación rutinaria sumó 45 mil 441 km y la conservación periódica 2 mil 574 km

SICT ha rehabilitado más de 48 mil kilómetros mediante el Mgabachetón

Por Diana Chávez Zea
SICT ha rehabilitado más de 48 mil kilómetros mediante el Mgabachetón

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que durante el primer semestre de 2026 se han rehabilitado 48 mil 689 kilómetros me carretera a lo largo del país mediante el programa MegaBachetón 2026.

Hasta el 6 de julio se han atendido 39 mil 204 baches en todo el territorio nacional; para el desarrollo de las obras, la SICT desplegó a 19 mil 258 trabajadores, a través de 913 cuadrillas.

Se dio a conocer que conservación rutinaria se atendieron 45 mil 441 km; además se llevó a cabo la limpieza de las vialidades, bacheo, mantenimiento de drenajes y señalización, se dio atención a 125 mil 453 metros cuadrados de superficie con el empleo de 20 mil 198 toneladas de mezcla asfáltica.

En la conservación periódica sumó 2 mil 574 km, junto a un mantenimiento mayor en la capa de rodadura, drenajes, señales, estructuras, reposición de pavimento y reconstrucción de cunetas, se atendió una superficie de 19 millones 305 mil metros cuadrados de superficie con el empleo de 2 millones 220 mil 075 toneladas de mezcla asfáltica.

Para reducir costos y optimizar tiempos de obra, la SICT utiliza Trenes de Pavimentación con lo que se rehabilitaron 674 km. Con 120 máquinas de última generación, se trabajó en la conservación periódica de 5 millones 055 mil metros cuadrados de superficie, con el uso de 581 mil 325 toneladas de mezcla asfáltica.

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