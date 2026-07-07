SICT ha rehabilitado más de 48 mil kilómetros mediante el Mgabachetón

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que durante el primer semestre de 2026 se han rehabilitado 48 mil 689 kilómetros me carretera a lo largo del país mediante el programa MegaBachetón 2026.

Hasta el 6 de julio se han atendido 39 mil 204 baches en todo el territorio nacional; para el desarrollo de las obras, la SICT desplegó a 19 mil 258 trabajadores, a través de 913 cuadrillas.

Se dio a conocer que conservación rutinaria se atendieron 45 mil 441 km; además se llevó a cabo la limpieza de las vialidades, bacheo, mantenimiento de drenajes y señalización, se dio atención a 125 mil 453 metros cuadrados de superficie con el empleo de 20 mil 198 toneladas de mezcla asfáltica.

En la conservación periódica sumó 2 mil 574 km, junto a un mantenimiento mayor en la capa de rodadura, drenajes, señales, estructuras, reposición de pavimento y reconstrucción de cunetas, se atendió una superficie de 19 millones 305 mil metros cuadrados de superficie con el empleo de 2 millones 220 mil 075 toneladas de mezcla asfáltica.

Para reducir costos y optimizar tiempos de obra, la SICT utiliza Trenes de Pavimentación con lo que se rehabilitaron 674 km. Con 120 máquinas de última generación, se trabajó en la conservación periódica de 5 millones 055 mil metros cuadrados de superficie, con el uso de 581 mil 325 toneladas de mezcla asfáltica.