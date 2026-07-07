Semarnat busca combatir la pesca ilegal en el Parque Nacional Revillagigedo

Semarnat diseña estrategia contra pesca ilegal en el Parque Nacional Revillagigedo

La Semarnat en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) elaboraron el diseño de una estrategia con el fin de proteger el patrimonio natural marino del Parque Nacional Revillagigedo, cuyo objetivo es prevenir, detectar y sancionar acciones ilícitas en detrimento de los ecosistemas y la biodiversidad de esa área marina protegida del Pacífico Oriental Tropical.

De igual forma, se elaborará una propuesta de Protocolo de Actuación Coordinada para profesionalizar la respuesta institucional ante incidentes relacionados con la pesca ilegal y otras actividades ilícitas.

En reuniones previas se había contemplado reforzar estas acciones con apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca); la Fiscalía General de la República (FGR); la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La experiencia en el Parque Nacional Revillagigedo se replicará en otras Áreas Naturales Protegidas marinas del país en busca de fortalecer la gobernanza marina y conservación de la biodiversidad, así como fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.