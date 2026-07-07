¿Por qué mintió el embajador Ken Salazar? Las contradicciones por la captura de “El Mayo”

Ken Salazar Exembajador de los Estados Unidos en México

Las versiones sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada volvieron a colocarse en el centro de la discusión entre México y Estados Unidos. Esta vez fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien cuestionó públicamente si el entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, ocultó información al asegurar que ninguna agencia de su país había participado en el operativo que terminó con la detención del líder del Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se solicitó información oficial a la embajada estadounidense para aclarar cómo ocurrió el traslado de Zambada a territorio norteamericano. Sin embargo, dijo, la respuesta que recibieron en ese momento fue completamente distinta a lo que recientemente salió a la luz.

Sin embargo, la polémica resurgió después de que una nota periodística revelara que el avión en el que llegaron Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López aparece exhibido en una feria organizada por el FBI, donde esa agencia atribuye el operativo.

A partir de esa información, la presidenta lanzó la pregunta que marcó la conferencia.

“¿Quién mintió? ¿Quién miente? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?”, cuestionó.

Incluso recordó que esa misma versión también fue plasmada por el exdiplomático en su libro.

¿Qué dijo Ken Salazar cuando ocurrió la captura?

Tras la detención de Zambada en julio de 2024, Ken Salazar sostuvo que la operación no había contado con recursos del gobierno estadounidense.

En aquel momento aseguró que Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses, mientras que Ismael “El Mayo” Zambada habría sido llevado contra su voluntad.

Además, fue enfático al afirmar que no participaron agentes estadounidenses, ni aviones, pilotos o personal del gobierno de Estados Unidos dentro de México. Según sus declaraciones, todo se trató de una operación entre integrantes de los propios cárteles.

Caso de “El Mayo” sigue generando dudas

Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López. Fue la primera captura del histórico líder del Cártel de Sinaloa después de permanecer prófugo durante décadas.

La versión oficial de Estados Unidos señala que ambos llegaron en una avioneta a un aeropuerto privado, donde fueron puestos bajo custodia. No obstante, Zambada sostiene que fue secuestrado y trasladado contra su voluntad por Guzmán López y otras personas.

Esa diferencia de versiones provocó investigaciones y tensiones diplomáticas entre ambos países, además de un reacomodo dentro del Cártel de Sinaloa que derivó en enfrentamientos entre las facciones conocidas como “Los Chapitos” y “Los Mayos”, incrementando la violencia en esa entidad.

Ahora, las recientes revelaciones sobre la presunta participación del FBI reabrieron las interrogantes y colocaron nuevamente sobre la mesa una pregunta que el Gobierno de México busca responder: ¿quién dijo la verdad sobre la captura de “El Mayo” Zambada?