Examen UNAM 2026: ¿Cuándo, dónde y a qué hora consultar los resultados?

Concurso de Selección UNAM 2026 Los resultados UNAM 2026 estarán disponibles para las y los aspirantes en cuestión de días.

Uno de los momentos más importantes en la educación pública es la selección de aspirantes al nivel superior, principalmente tratándose de la máxima casa de estudios en el país, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); después de que el examen de ingreso se llevara a cabo durante los meses mayo-junio de este 2026, la institución revelará pronto los resultados de las seleccionadas y seleccionados para el nuevo ciclo escolar.

El Concurso de Selección para Licenciatura 2026 involucró a más de 158 mil aspirantes, un proceso que se realizó por vez primera en línea y que se manejó bajo estricta vigilancia para salvaguardar la integridad académica.

Resultados para Licenciatura UNAM 2026: ¿cuándo se publican?

De acuerdo con el calendario oficial de la UNAM, los resultados del Concurso de Selección de este año se publicarán el viernes 17 de julio de 2026, ¡a tan sólo diez días a partir de este miércoles!

La institución aclaró que no existen listas anticipadas ni procedimientos alternos para conocer el resultado antes de la fecha programada, por lo que advirtió a los y las aspirantes guiarse únicamente por los canales oficiales.

En caso de que seas admitido o admitida en la UNAM, las fechas clave para formalizar tu ingreso a la universidad son:

17 de julio: publicación de resultados.

publicación de resultados. 27-31 de julio: entrega presencial de documentos.

entrega presencial de documentos. 3-7 de agosto: proceso de inscripción.

Se recomienda revisar con cuidado y detalle cada uno de los requisitos para evitar contratiempos o errores que puedan perjudicar el proceso, de forma que la inscripción se lleva a cabo dentro de los plazos establecidos.

¿Cómo y dónde revisar los resultados del Concurso de Selección para Licenciatura de la UNAM 2026?

La UNAM especificó que la revisión de los resultados publicados podrá realizarse sólo a través del portal oficial de la institución y utilizando los datos que registraron durante el proceso de admisión; los pasos se detallan a continuación:

Ingresar al portal oficial de la UNAM.

Capturar el número de folio.

Introducir la contraseña registrada durante el proceso.

Descargar o consultar el resultado individual.

Una vez publicados los resultados del Concurso de Selección 2026, los seleccionados y seleccionadas deberán reunir la documentación solicitada e iniciar las siguientes fases de su proceso de ingreso.

UNAM denuncia acciones fraudulentas durante el proceso de admisión

Durante la segunda jornada del examen de ingreso a licenciatura 2026 participaron 158,712 aspirantes, según lo informó la UNAM, y aunque la gran mayoría realizó el proceso sin contratiempo alguno, existieron irregularidades detectadas en algunos participantes.

Dichas irregularidades incluían presuntas prácticas ilegales por parte de personas y empresas que ofrecieron servicios fraudulentos para sustentar el examen, lo que llevó a la institución a presentar una denuncia penal el 3 de julio de 2026 ante las autoridades competentes con el propósito de investigar los hechos y sancionar a los responsables.

La UNAM reiteró que se tomarán acciones firmes contra quienes afecten el funcionamiento universitario, destacando su compromiso con la integridad académica.