Gobierno de México pide al FBI información sobre avión relacionado con la captura de “El Mayo” Zambada

Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores Cuartoscuro (Galo Cañas Rodríguez)

El gobierno federal dio a conocer que solicitó formalmente al Buró Federal de Investigaciones (FBI) información sobre la aeronave utilizada en el traslado del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, luego de que trascendiera que el avión fue donado para su exhibición en un museo de Nuevo México.

Durante la conferencia de prensa matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) a gestionar la solicitud ante las autoridades estadounidenses, mientras la Secretaría de Gobernación mantiene comunicación con la Embajada de Estados Unidos en México para obtener mayores detalles.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la representación diplomática estadounidense, la aeronave habría sido prestada al Museo del Aire War Eagles, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas.

“Estaremos haciendo estas solicitudes de información y estaremos informando cuando nos lo indique la presidenta”, expuso Velasco Álvarez.

La polémica surgió después de que medios difundieran que el FBI entregó la aeronave al museo como parte de una donación. Según la agencia estadounidense, la acción busca destacar su labor en materia de seguridad nacional y combate al crimen violento.

El avión cobró relevancia por haber sido utilizado en julio de 2024 para trasladar a “El Mayo” Zambada a El Paso, Texas, donde fue detenido por autoridades estadounidenses. Posteriormente, el fundador del Cártel de Sinaloa aseguró desde prisión que fue engañado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, quien también viajaba en la aeronave.

La exhibición del avión reavivó las dudas sobre la participación de Estados Unidos en la captura del capo. En su momento, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, puntualizó que la operación no involucró recursos, pilotos ni agentes de su país, una versión que fue cuestionada por el gobierno mexicano.

Por su parte, Sheinbaum reiteró que es indispensable esclarecer cómo ocurrió la detención de Zambada y conocer con precisión el papel que desempeñaron las autoridades estadounidenses.

“¿Quién mintió? Es muy relevante. Como se dijo en su momento por el ex presidente López Obrador, y nosotros estamos de acuerdo, tiene que esclarecerse por el bien de México y de la relación bilateral”, afirmó la mandataria.

El gobierno federal indicó que continuará solicitando información al FBI y dará a conocer los avances conforme las autoridades estadounidenses respondan a los requerimientos oficiales.

La Crónica de Hoy 2026