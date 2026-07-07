Plan Sinaloa: Harfuch reporta reducción de homicidios tras reforzar estrategia federal

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana El funcionario explicó que la estrategia de seguridad mantiene un despliegue permanente en los municipios con mayor incidencia delictiva

Sinaloa continúa siendo uno de los principales focos de atención para el Gobierno de México. Durante la conferencia matutina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de la estrategia implementada en la entidad, asegurando que, aunque la violencia continúa siendo un reto, las acciones federales han permitido disminuir los homicidios y debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales.

El funcionario explicó que la estrategia de seguridad mantiene un despliegue permanente en los municipios con mayor incidencia delictiva, además de operaciones de inteligencia, vigilancia en carreteras, aseguramientos de armamento y destrucción de laboratorios clandestinos.

Captura de “El Mayo” Zambada

García Harfuch recordó que el punto de mayor tensión comenzó en septiembre de 2024, después de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Señaló que a partir de ese momento, los homicidios dolosos aumentaron 234 por ciento como consecuencia de la disputa entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa.

También recordó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron detenidos 738 integrantes de esa organización criminal por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre las capturas más relevantes mencionó las de Ovidio Guzmán, Rafael Caro Quintero y “El Nini”, además de destacar que diez de los detenidos fueron considerados objetivos prioritarios.

Estrategia Plan Sinaloa

Ante el incremento de la violencia, en diciembre de 2024 se puso en marcha el Plan Sinaloa, con un reforzamiento del despliegue federal, operaciones de inteligencia y acciones focalizadas contra generadores de violencia.

El secretario explicó que otro momento de tensión ocurrió en junio de 2025, tras el abatimiento de Jorge Humberto, alias “El Perris”, así como por los conflictos entre las células de los Avendaño, quienes dejaron de pertenecer al grupo de Los Chapos para integrarse posteriormente a Los Mayos.

Desde ese periodo, indicó, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso presenta una reducción del 44 por ciento.

Elementos desplegados

Actualmente el Gobierno de México mantiene un estado de fuerza de 16 mil 440 elementos en Sinaloa, conformados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El operativo contempla presencia permanente en municipios con altos índices delictivos, vigilancia en carreteras y zonas rurales, acciones contra laboratorios clandestinos, aseguramiento de armas y vehículos, además de labores de inteligencia para ubicar a integrantes de estructuras criminales.

Detenidos durante esta administración

Como resultado de estas acciones, García Harfuch informó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido detenidas 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto únicamente en Sinaloa.

Precisó que las capturas han afectado tanto a células de Los Mayos como de Los Chapos, además de otras estructuras criminales.

Entre los casos destacados mencionó la detención en Culiacán de Juan Carlos “N”, identificado como operador financiero y generador de violencia.

También fue capturado José Manuel “N”, presuntamente relacionado con homicidios, narcotráfico, privaciones ilegales de la libertad, reclutamiento de integrantes y coordinación de ataques armados.

En Mazatlán fue detenido Daniel Alfredo “N”, operador del Cártel de Sinaloa con fines de extradición hacia Estados Unidos por delitos relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y narcotráfico.

Mientras que en Badiraguato fue capturado Iván “N”, identificado como jefe de una célula ligada a los Beltrán Leyva, junto con siete personas más. En ese operativo fueron aseguradas armas largas, fusiles Barrett, ametralladoras, cinco vehículos robados, metanfetamina y más de 14 mil pastillas de fentanilo.

Decomisos

El secretario destacó que la estrategia no está enfocada contra una sola organización, sino contra todas las estructuras criminales que generan violencia en Sinaloa.

De octubre de 2024 a junio de 2026 las autoridades aseguraron más de 94.5 toneladas de droga, entre ellas mil 300 kilogramos y más de dos millones de pastillas de fentanilo.

Además, decomisaron 5 mil 900 armas de fuego y un millón de cartuchos, cantidad que representa alrededor del 20 por ciento de todas las armas aseguradas en el país durante la actual administración.

Laboratorios clandestinos destruidos

Otro de los resultados presentados fue el desmantelamiento de 2 mil 412 laboratorios para la elaboración de metanfetamina por parte del Ejército y la Marina.

En Navolato fueron localizados seis laboratorios donde se aseguraron más de cuatro toneladas de metanfetamina y 47 mil litros de sustancias químicas.

En Culiacán también fueron asegurados 55 mil litros y más de dos mil kilogramos de precursores químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas.

En Ahome, Guasave y Los Mochis se realizaron operativos que permitieron asegurar más de una tonelada de fentanilo, considerado por las autoridades como un decomiso histórico para afectar la producción y distribución de esta droga.

En Los Mochis también fue localizado un centro de acopio de precursores químicos donde se aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, el decomiso más grande de este tipo durante la presente administración y el segundo de mayor magnitud del que existe registro.

Ataque contra personal naval

Finalmente, García Harfuch informó sobre un ataque ocurrido durante labores preventivas realizadas por elementos de la Marina en la comunidad de San Marcos, municipio de Mazatlán.

Los efectivos realizaban recorridos de monitoreo en ríos y presas para alertar a la población por posibles incrementos en los niveles de agua cuando fueron agredidos con artefactos explosivos improvisados.

El ataque dejó tres marinos heridos y uno más perdió la vida mientras recibía atención médica. Tras estos hechos, fuerzas federales desplegaron un operativo con apoyo de aeronaves y sistemas aéreos no tripulados.

Posteriormente, en el municipio de Rosario, elementos de seguridad fueron nuevamente atacados. En esa acción murieron diez agresores y fueron detenidos Steven Alberto “N”, José Luis “N” y Yair “N”, este último de nacionalidad colombiana, a quienes les aseguraron armas, municiones y equipo táctico.

El secretario aseguró que el Gabinete de Seguridad mantendrá las operaciones en Sinaloa, así como las labores de inteligencia y la coordinación con autoridades estatales para reducir la violencia y combatir a los grupos criminales que operan en la entidad.