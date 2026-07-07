Sheinbaum cuestiona versión de Ken Salazar sobre captura de “El Mayo” y pide al FBI esclarecer el caso

Presidenta de México Claudia Sheinbaum aseguró que una reciente publicación periodística abrió nuevas dudas sobre la detención de Ismael "El Mayo" Zambada. (Galo Cañas Rodríguez)

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en duda la versión que en su momento ofreció el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la participación de agencias estadounidenses en el operativo que terminó con el traslado del capo hacia territorio estadounidense.

La mandataria explicó que una nota periodística reveló recientemente que el avión en el que viajaron dos integrantes de una organización criminal hacia Estados Unidos se encuentra exhibido en una feria de ese país, donde el FBI atribuye públicamente el operativo.

A partir de esa información, lanzó un cuestionamiento directo. “¿Quién miente? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?”, expresó.

Versión de EU

Sheinbaum recordó que durante los últimos meses del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dos integrantes de una organización delictiva llegaron a Estados Unidos procedentes de México.

Ante esos hechos, el Gobierno de México solicitó en diversas ocasiones, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, información sobre la manera en que abandonaron territorio nacional y si alguna agencia estadounidense había participado en la operación.

La presidenta señaló que, en ese momento, Ken Salazar respondió públicamente que ninguna agencia de Estados Unidos había intervenido.

Sin embargo, dijo que la información difundida recientemente contradice esa versión al mostrar que el propio FBI presume haber realizado el operativo.

Violación a tratados internacionales

La mandataria afirmó que, de confirmarse la participación de una agencia estadounidense sin informar al Gobierno mexicano, podrían existir implicaciones legales.

Explicó que una intervención de esa naturaleza podría representar una violación a tratados internacionales y también a la Constitución mexicana. Por ello, consideró necesario aclarar completamente lo ocurrido.

es por ello que la presidenta señaló otra de las interrogantes es quién pudo haber negociado con integrantes de la delincuencia organizada, asegurando que el Gobierno de México nunca ha realizado acuerdos con grupos criminales.

“Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el trabajo presentado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien expuso las detenciones realizadas tanto durante el gobierno anterior como en la actual administración contra distintas organizaciones criminales.

Antecedentes del Cártel de Sinaloa

Sheinbaum también hizo referencia a antecedentes relacionados con el Cártel de Sinaloa. Recordó que el principal líder de esa organización escapó de prisión en 2001, durante el gobierno de Vicente Fox, y no fue detenido sino hasta 2014.

Asimismo, mencionó que Genaro García Luna permanece preso en Estados Unidos acusado de facilitar las operaciones de ese grupo criminal e incluso de haber recibido dinero de esa organización. La presidenta señaló que estos antecedentes permiten entender el contexto en el que ocurrió la captura de “El Mayo” Zambada.

Fiscalía revisará el caso

La mandataria informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Fiscalía General de la República revisar si existió algún delito relacionado con este proceso; además, indicó que la Fiscalía pedirá información directamente al FBI para esclarecer la actuación de las autoridades estadounidenses.

También adelantó que se solicitó al fiscal Alejandro Gertz Manero informar sobre las investigaciones que se realizaron desde entonces y precisar cuáles continúan abiertas.

Para Sheinbaum, aclarar estos hechos resulta indispensable porque, además del combate permanente contra la delincuencia organizada, el Gobierno de México debe garantizar el respeto a la soberanía nacional y conocer con precisión cómo ocurrió la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.