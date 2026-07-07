¿Qué es el Águila Tirana y por qué es importante que se haya visto de nuevo en Querétaro?

Águila tirana reaparece en Querétaro | Su presencia es una gran noticia para la biodiversidad. (CONANP)

Por primera vez, la especie fue documentada oficialmente dentro de esta Área Natural Protegida, un registro que confirma el buen estado de conservación de sus ecosistemas.

Catalogada como especie en peligro de extinción en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2025, esta ave de presa es considerada uno de los principales depredadores de los bosques tropicales y desempeña un papel esencial para mantener el equilibrio ecológico.

Así es el águila tirana, la imponente rapaz

También conocida como águila azor negra, águila crestuda negra o águila iguanera, es un ave de gran tamaño que habita principalmente en selvas tropicales y bosques húmedos de México, Centroamérica y Sudamérica.

Se caracteriza por su plumaje oscuro, su cresta prominente y su capacidad para cazar mamíferos, aves y reptiles desde las copas de los árboles. Al encontrarse en la cima de la cadena alimenticia, regula las poblaciones de otras especies y contribuye al equilibrio natural de los ecosistemas. En México, su distribución histórica se concentra en estados como Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Guerrero y Nayarit, por lo que su presencia en la Sierra Gorda de Querétaro representa un hallazgo fuera de los registros conocidos.

El valor de su reaparición

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) explicó que la presencia del águila tirana es un indicador de que los ecosistemas donde habita mantienen condiciones saludables y una alta calidad ambiental. El registro fue posible gracias a las labores de monitoreo biológico, vigilancia y seguimiento de fauna silvestre realizadas por personal de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, en colaboración con habitantes del ejido Ayutla, en el municipio de Arroyo Seco.

Hasta ahora, el registro documentado más cercano de la especie se encontraba a más de 150 kilómetros, en la vertiente del Golfo de México. Este avistamiento amplía el conocimiento sobre su distribución y abre nuevas oportunidades para estudiar su comportamiento en la Sierra Madre Oriental.

Un indicador de ecosistemas sanos

Los especialistas consideran que especies como el águila tirana solo pueden sobrevivir en ecosistemas bien conservados, con abundancia de presas y extensas áreas de bosque conectadas entre sí.

En la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, el ave encuentra cañones, bosques de encino y selvas tropicales estacionalmente secas, ambientes que forman parte del corredor biológico de la Sierra Madre Oriental.