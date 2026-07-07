Toyota mantendrá operaciones en Guanajuato mientras reorganiza producción en Tijuana

Toyota Toyota mantendrá su planta en Guanajuato (A Reuters Photographer Reuter)

Luego de confirmarse que la empresa Toyota traslada parte de su producción a los Estados Unidos, la Secretaría de Economía informó que la armadora mantendrá en operación su planta de Guanajuato y continuará generando miles de empleos, mientras el cambio en la producción de la camioneta Tacoma en Tijuana será un proceso escalonado que se extenderá hasta el año 2030.

De acuerdo con la dependencia, la empresa comunicó hace unos días que parte de la fabricación de ese modelo dejará la planta de Baja California para trasladarse a Estados Unidos como parte de una reestructuración de sus operaciones globales.

La secretaría explicó que la modificación no ocurrirá de forma inmediata, sino que el proceso de traslado comenzará de manera paulatina y concluirá en 2030. Asimismo, Toyota continúa evaluando cuál será el futuro de la planta ubicada en Tijuana una vez concluida esa etapa.

Mientras se desarrolla esta reorganización, la empresa confirmó que la planta instalada en Guanajuato permanecerá operando ya que actualmente ese complejo genera alrededor de 2 mil 800 empleos directos, además de miles de fuentes de trabajo indirectas vinculadas con la actividad automotriz en la región.

La Secretaría de Economía también informó que, tras las gestiones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió la confirmación de una nueva inversión por parte de otra empresa del sector automotriz.

El proyecto supera los 500 millones de dólares y será presentado oficialmente en los próximos días.

Sheinbaum asegura que buscarán proteger el empleo

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno federal mantiene comunicación con Toyota para dar seguimiento al futuro de la planta de Tijuana.

Explicó que el traslado de parte de la producción hacia Estados Unidos será un proceso gradual y subrayó que la prioridad de su administración será proteger a las y los trabajadores.

“Se está hablando con Toyota para ver la planta en Tijuana, cómo va a haber un proceso en donde se van a ir trasladando a los Estados Unidos y nosotros buscar siempre la mejor condición para los trabajadores”, afirmó.

Indicó que, de acuerdo con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la decisión fue atribuida a los aranceles aplicados a México y a otros países dentro de la industria automotriz.

No obstante, precisó que la explicación proporcionada por Toyota al Gobierno mexicano es distinta. “Lo que nos dice Toyota es que es parte de su revisión global y nosotros, pues, garantizar el empleo y seguir con las inversiones”, concluyó.