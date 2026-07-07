SEGOB acusa contradicciones de EU en el caso de la captura del ‘Mayo’ Zambada y advierte violación a la constitución

"Alguien mintió" | Rosa Icela Rodríguez señala contradicciones sobre la captura de El Mayo Zambada. (Galo Cañas Rodríguez)

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que existen contradicciones en la versión oficial de Estados Unidos sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y advirtió que, de confirmarse la participación del FBI sin informar al Gobierno de México, podría configurarse una violación a la Constitución mexicana y al derecho internacional.

Durante la conferencia matutina de este martes 7 de julio, la funcionaria presentó una cronología del caso, luego de que en días recientes surgieran nuevas declaraciones sobre el operativo que derivó en la detención del fundador del Cártel de Sinaloa en julio de 2024.

“Alguien mintió” en el caso de “El Mayo”, afirma el Gobierno

Rodríguez recordó que el 31 de julio de 2024 el Gobierno de México solicitó formalmente información a la embajada de Estados Unidos para conocer si alguna agencia estadounidense había participado en la captura de Zambada. Sin embargo, señaló que el 9 de agosto de ese mismo año el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró públicamente que ninguna agencia de ese país intervino en el operativo.

No obstante, la secretaria destacó que el pasado 2 de julio de 2026 una investigación del medio Pie de Nota reveló que la avioneta utilizada para trasladar a Zambada formó parte de una exhibición de aeronaves del FBI, donde fue presentada como parte de un operativo de esa agencia.

“Las versiones son contradictorias. Alguien mintió”, afirmó Rosa Icela Rodríguez al cuestionar la información proporcionada por las autoridades estadounidenses.

La funcionaria explicó que, si se confirma que el FBI participó en la operación sin notificar al Gobierno mexicano, ello representaría una violación a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional.

Sheinbaum ordenó presentar un informe sobre el caso

Las declaraciones de Rosa Icela Rodríguez se producen un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara la elaboración de un informe oficial para esclarecer lo ocurrido durante la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

Sheinbaum insistió en que el análisis se realiza desde la perspectiva de la defensa de la soberanía nacional y aclaró que el objetivo no es justificar a integrantes de la delincuencia organizada, sino esclarecer la actuación de las agencias estadounidenses y determinar si el Gobierno mexicano fue informado oportunamente sobre el operativo.