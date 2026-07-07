Van 8 detenidos por el caso Roxana Guzmán; autoridades buscan a más implicados

Asesinato de la periodista Roxana Guzmán el Gobierno federal pidió a periodistas que se sientan en riesgo acercarse a la Secretaría de Gobernación para recibir protección.

La investigación por el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán sigue avanzando. El Gobierno federal informó que, hasta el momento, ocho personas han sido detenidas y vinculadas con el secuestro y homicidio de la comunicadora, aunque las autoridades reconocieron que aún faltan más implicados por capturar.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que los operativos continúan en coordinación con la Fiscalía de Veracruz y la Policía Estatal para ubicar al resto de los responsables.

Al ser cuestionado sobre el avance de las investigaciones, García Harfuch señaló que ya se han cumplimentado ocho órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.

Precisó que las personas detenidas tienen participación directa en el secuestro y homicidio de Roxana Guzmán, aunque dejó claro que la investigación aún no concluye. “Van ocho detenidos al momento con participación directa; faltan más personas por detener”, informó.

Asimismo, indicó que existe comunicación permanente con la gobernadora de Veracruz, la Fiscalía estatal y las corporaciones de seguridad para dar seguimiento a las investigaciones.

Sheinbaum lamenta el asesinato

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias por el asesinato de la periodista y aseguró que el trabajo del Gobierno federal está enfocado en localizar y detener a todos los responsables.

Señaló que hechos como este obligan a reforzar las acciones de protección para quienes ejercen el periodismo y enfrentan situaciones de riesgo.

“Lamentablemente ocurrió este hecho para la periodista Roxana y lo que se hace es trabajar para detener a los responsables”, afirmó.

Durante su intervención, la mandataria hizo un llamado a las y los periodistas que consideren que su integridad pudiera estar en riesgo para acercarse a la Secretaría de Gobernación.

Explicó que esa dependencia cuenta con mecanismos para brindar apoyo y medidas de protección que les permitan continuar con su labor. Pidió que quienes enfrenten alguna circunstancia que les genere preocupación no esperen a que ocurra una agresión para solicitar ayuda.

¿Informe sobre periodistas asesinados?

En la conferencia también se planteó la posibilidad de presentar un balance sobre los asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como el avance en el esclarecimiento de esos casos.

Ante ello, la presidenta respondió que solicitará a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, preparar un informe con esa información para dar a conocer el estado que guardan las investigaciones.