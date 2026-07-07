Sheinbaum atribuye a gobiernos de Fox y Calderón presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, afirmó que sí existió una relación entre el Estado mexicano y el Cártel de Sinaloa durante las administraciones de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, al señalar como prueba el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum aseguró que la detención y condena de García Luna por sus vínculos con el crimen organizado evidencian que en ese periodo se favoreció al grupo delictivo encabezado por el Cártel de Sinaloa, en el contexto de la denominada guerra contra el narcotráfico.

“Si hubo una relación con este grupo delincuencial, con el Cártel de Sinaloa, fue con Fox y con Calderón, y lo digo así. Y está demostrado por la detención de García Luna”, expresó la mandataria presidencial.

Sheinbaum recordó que el entonces líder de dicho cártel escapó de prisión en 2001 y estuvo en calidad de prófugo hasta 2014, mientras que el exfuncionario responsable de la seguridad pública durante el sexenio de Calderón enfrenta un proceso en Estados Unidos por su relación con esa organización criminal.

Asimismo, la presidenta contrastó esa etapa con las acciones emprendidas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al resaltar que hubo resultados concretos en el combate al crimen organizado, entre ellos la extradición de integrantes de grupos delictivos en Estados Unidos.

Aunado a esto, la mandataria presidencial consideró positivo que Ismael “El Mayo” Zambada permanezca detenido, el gobierno federal mantiene su exigencia de conocer cómo se realizó su captura y qué información fue compartida por las autoridades estadounidenses.

“Qué bueno que está detenida esta persona; el asunto es cómo se da y qué información se le da al gobierno de México. Es relevante, muy relevante, porque es un asunto de la relación bilateral y de los cuatro principios que se han establecido entre ambos gobiernos”, manifestó Sheinbaum.

Por último, la presidenta reiteró que el esclarecimiento de ese operativo forma parte de los temas de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, y defendió la necesidad de mantener la transparencia en la actuación de ambos países.

La Crónica de Hoy 2026