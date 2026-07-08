¡Adiós sueño de Fernández Noroña! Morena sepulta su intención de presidir Senado de nueva cuenta

Gerardo Fernández Noroña El Senador desestimó los cuestionamientos obre su visita a Palestina. (Andrea Murcia Monsivais)

Senadores de Morena, le cerraron la puerta a la intención de Gerardo Férnandez Noroña de presidir nuevamente la mesa directiva de la Cámara Alta aunque no descartaron la posibilidad de un acuerdo con el PVEM para que encabece los trabajos legislativos a partir de septiembre próximo.

Ello luego de que este miércoles, el senador verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, se lanzó al ruedo para buscar la mesa directiva.

Su inclusión en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política de género tras violentar a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, restó posibilidades a Fernández Noroña entre sus propios compañeros y el PAN quienes consideraron que no se puede apoyar la reelección, pero menos a un perfil que violenta a mujeres.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, anticipó que la definición de la próxima presidencia del Senado, en agosto, será por consenso al interior de la bancada y con los partidos aliados y rechazó que Fernández Noroña pueda repetir al frente de ese órgano.

“No”, respondió de manera escueta cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de que Fernández Noroña repita en el cargo.

El senador morenista, Manuel Huerta, dejo en claro que no están a favor de la reelección de Noroña, sobre todo por principios, no por un tema personal.

“Bueno ahí si hay límites, porque no somos partidarios de la reelección, pero el genero eso es otra cosa, no estamos por la reelección, si fuera su primera vez quizá”, aseveró

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya consideró que la presidencia de Noroña en el Senado causó muchos problemas y generó una enorme discordia.

“Definitivamente no sería lo más adecuado para el Senado, ahí esta un tema adicional posiblemente sería inelegible y hay que ver los alcances de esa resolución”, aseveró al referirse a la sanción contra Fernández Noroña por violencia política de género.

¿PVEM será tomado en cuenta para la presidencia del Senado?

El morenista Oscar Cantón Zetina, uno de los que se perfila para ese cargo, no descartó el planteamiento del Partido Verde de ser incluidos en la discusión para encabezar la mesa directiva.

“Bueno si hay una votación mayoritaria en ese sentido, pues es un partido aliado, no tendría nada de novedoso, ni de malo”.

Otro de los que se menciona para encabezar el senado, Higinio Martínez dejo abierta la puerta al planteamiento de Jorge Carlos Ramírez Marín, para que el PVEM sea tomado en cuenta, aunque fue cauteloso al advertir que será decisión del grupo mayoritario.

“Yo, en lo personal, no me cierro a esa posibilidad, pero es un análisis que se tiene que valorar, tiene que pasar por el voto y la opinión de más de 60 senadores de Morena”.

El morenista también confirmó que buscará la presidencia de la Mesa Directiva, al igual que otros integrantes de su bancada, por lo que el proceso interno comenzará en agosto.