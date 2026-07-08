México y Suiza acuerdan renovación de acuerdo comercial; resaltan intenciones de abonar al Plan México

Palacio Nacional fue escenario de la reunión entre la primera mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, y el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. En el encuentro, que se prolongó durante más de hora y media, ambos mandatarios habrían coincidido en la necesidad de renovar los lazos económicos entre México y Suiza a través de un acuerdo comercial.

A decir de la presidenta Sheinbaum, quien dirigió una rueda de prensa posterior a la reunión con Parmelin, las coincidencias entre ella y el premier suizo no solo se vieron confinados al terreno comercial, sino que se extendieron a puntos en común entorno de las complejidades por las que atraviesa el mundo en la actualidad. Tanto México como Suiza conciben las relaciones internacionales desde el respeto a la soberanía y la paz.

Parmelin aseveró que las empresas suizas desean abonar al Plan México, impulsado por la actual administración federal, mediante inversiones y el emplazamiento de más emprendimientos en suelo nacional, sobre todo en sectores estratégicos. “Desde hace 80 años tenemos relaciones diplomáticas plenas y enteras; contactos estrechos se realizaron durante las últimas décadas (…) empresas suizas que nos acompañan desde los valores de nuestras inversiones iniciales contribuirán a la implementación del Plan México de la presidenta Sheinbaum”, estableció para luego atizar: “Vamos a seguir ampliando y diversificando nuestras relaciones”.

Adicionalmente, la jefa del Ejecutivo mexicano apuntó que la relación bilateral con Suiza produjo 4 mil 272 millones de dólares en el año 2025, por lo que la construcción de una trama común a largo plazo entre los dos países seguirá siendo benéfica.

El arribo de Parmelin a Palacio se gesta en la antesala del aniversario número 200 del establecimiento del primer consulado suizo en México, a cumplirse en 2027. A partir de ello la mandataria mexicana celebró que la relación de amistad y cooperación con Suiza se expresa también en materia de patrimonio cultural, un gesto, amplió, fue el retorno a suelo patrio de 67 objetos culturales a México, un regreso catalizado por Suiza desde 2018. Se trata de piezas de los estilos Queréndaro, Loma Alta, Chupícuaro, Ixtlán del Río y Ameca, Etzatlán, Comala, Ortices y Tuxcacuesco, en general, originarias del occidente de México.

En materia medioambiental, Sheinbaum y Parmelin dialogaron entorno de la contaminación por plásticos y la necesidad de su combate, también acordaron generar convenios de colaboración en virtud de la innovación científica, esto en mancuerna con centros de investigación, instituciones de gobierno, entes académicos y empresas privadas.

Finalmente, Sheinbaum expuso que Suiza ocupa el sexto lugar entre los países con más inversiones en México y, en ese sentido, auguró vientos favorables para el futuro de esta relación. A propósito, y tras reconocer a México por su organización del Mundial FIFA 2026, Parmelin agregó: “Es importante que estados que comparten valores e intereses consoliden todavía más sus relaciones y espero que mi visita permita a Suiza y México seguir en ese camino”.