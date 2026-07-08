Guardería del IMSS CDMX Requisitos, cómo y dónde iniciar el registro

Los servicios de guardería que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son un beneficio que reciben todos los trabajadores que están afiliados. Los interesados podrán inscribir a sus hijas o hijos a partir de los 43 días de nacidos y hasta que cumplan 4 años de edad.

El IMSS informa que las primeras etapas de la vida son fundamentales ya que se crean las bases para que las personas desarrollen las capacidades, habilidades y competencias que los acompañarán el resto de su vida.

¿Cuáles son los servicios que ofrecen las guarderías del IMSS?

Este apoyo de cuidados del IMSS ofrece tranquilidad a todos los padres que dejan a sus hijos al cuidado del personal calificado en instalaciones acondicionadas las cuales cuentan con cuatro áreas fundamentales:

Salud

Alimentación balanceada

Pedagogía

Fomento del desarrollo integral

Todas las estancias infantiles del Seguro Social cuentan con un programa educativo e informativo acorde a las edades y niveles de desarrollo del menor y puedes iniciar el registro de forma presencial o en línea.

¿Qué requisitos se necesitan para iniciar el registro en las guarderías del IMSS?

Los interesados en ser parte de este servicio, tendrán que estar bajo el Régimen Obligatorio del IMSS en sus modalidades de persona trabajadora asegurada o que ejerza la patria potestad y tenga bajo custodia a la niña o niño, así como los siguientes documentos: Número de Seguro Social y CURP y presentarte en el recinto de su elección para continuar con el proceso.

También, el menor deberá estar dado de alta como beneficiario en la Unidad de Medicina Familiar correspondiente.

¿Qué documentos necesito para dar de alta a mi hijo en las guarderías del IMSS?

Los padres tendrán que presentar las siguiente documentación del menor para iniciar con el registro:

Acta de nacimiento

CURP

Cartilla Nacional de Vacunación

Examen médico de admisión

A partir del 2018 el IMSS implementó su modalidad en línea, evitando de esta forma, el desplazamiento de los derechohabientes.

Ya puedes realizar tu registro en línea

En caso de iniciar este trámite en el portal oficial del Instituto deberás tener a la mano los siguientes datos del padre o tutor:

Nombre

Número de Seguro Social

Identificación Oficial con fotografía

CURP

Comprobante de domicilio

Número telefónico

Correo electrónico

Unidad Médica de Adscripción.

Solicitud de inscripción a guardería del IMSS

Constancia de plática de nuevo ingreso

Asimismo se deberán presentar los siguientes datos del lugar de trabajo:

Nombre o Razón Social

Domicilio

Teléfono de la empresa

La inscripción es de lunes a viernes en un horario de 07:00 a 19:00 horas. Recuerda que los días sábado y domingo no podrás realizar solicitudes.