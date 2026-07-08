México suma más 262 mil empleos formales en el primer semestre del año, según IMSS

Empleo formal en México (Juan José Estrada Serafín)

La creación acumulada de empleo formal se elevó a 262,628 puestos entre enero y junio de este año, tras el incremento de 61,023 plazas solo en el sexto mes del año, así lo informó este miércoles el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El avance mensual, equivalente a una tasa del 0.3%, retomó la racha positiva que se había roto tras la pérdida de 30 mil empleos formales en mayo.

Así, el IMSS reportó 22,779,704 puestos de trabajo afiliados al cierre del mes, la tercera cifra máxima desde que se tiene registro y la mayor para un mes de junio.

Del total, el 86.9% correspondió a empleos permanentes y el 13.1% a eventuales. Los puestos permanentes sumaron 19,804,609, también la mayor afiliación registrada para cualquier mes.

En los últimos 12 meses, el empleo formal creció 454,038 puestos, una tasa interanual del 2%.

Por estados, destacaron Estado de México, CDMX y Baja California, con aumentos anuales superiores al 5%.

El salario base de cotización promedio alcanzó en junio los 669.1 pesos diarios, el nivel más alto para cualquier mes desde que existe registro, según el IMSS.

El salario presentó un aumento anual nominal de 40.2 pesos, el quinto mayor incremento para un mes de junio.

Asimismo, contabilizó a 1,015,100 patrones.

En plataformas digitales, el IMSS reportó 1,663, 147 personas beneficiadas por la reforma del sector, de las cuales 237,627 superaron el umbral de ingreso neto mensual y se convirtieron en puestos de trabajo.

De acuero con el titular del IMSS, Zoé Robledo, en junio “el tema del Mundial también incrementó mucho la actividad económica en sectores como este”.

Igualmente, se registraron 59,553 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar y 445,069 de personas trabajadoras independientes.

Aunque el instituto es el principal indicador del empleo formal, el mercado laboral mantiene un amplio componente informal.

Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) citados en la nota base, al cierre de 2025 la informalidad laboral alcanzó al 55% de la población ocupada, con 32.9 millones de personas.