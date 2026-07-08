FGR acusa a Ken Salazar de mentir; el FBI habría participado en el ‘secuestro’ del “Mayo” Zambada

Embajador en la mira CIUDAD DE MÉXICO, 09AGOSTO204.- Silueta de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, al finalizar su conferencia de prensa en la que descartó que agentes norteamericanos hayan participado en las detenciones de: Joaquín Guzmán López e Ismael "El Mayo" Zambada, por cargos de tráfico de drogas. En el caso Joaquín Guzmán López, informó que habría entregado de manera voluntaria ante autoridades estadunidenses, y de "El Mayo" habría sido llevado contra su voluntad, sin intervención de recursos de los Estados Unidos de América en dicha operación. La conferencia se realizó luego de las recientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien comentó que el gobierno de Estados Unidos no ha cooperado con más información sobre las detenciones. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aparentemente mintió al afirmar que ninguna agencia estadounidense participó en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con la institución, investigaciones posteriores confirmaron la intervención del FBI en el operativo.

El 25 de julio de 2024, la embajada de Estados Unidos dio a conocer el cambio de medida cautelar de Ovidio “N”, líder del Cártel de Sinaloa, al incorporarse al programa de testigos protegidos, sin consultar al Gobierno de México, acción que violó el tratado de extradición.

Ese mismo día aterrizó una aeronave en la que se extrajo a “El Mayo” — fundador del Cártel de Sinaloa — mediante una estrategia llevada a cabo en Sinaloa y concluida en Nuevo México. Secuestro que, según la FGR, fue a causa del cambio de medida cautelar, sumado a la recepción de 17 familiares de Ovidio “N” en Estados Unidos.

Posteriormente, cuando el Gobierno de México solicitó información a la embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, subrayó que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo y lo calificó como una operación entre cárteles.

Con todo, a través de una investigación periodística se negó esa versión y se expuso que en el secuestro del “Mayo” participó el FBI y que dicha detención de uno de sus objetivos prioritarios fue exitosa.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, narró que la aeronave donde fue trasladado “El Mayo” es un modelo de los años 70 y que fue modificado en múltiples puntos como pintura, sistema de luces, combustible, motos y número de serie, con la finalidad de no ser identificado. Y la pista no contaba con la autorización para operar.

Una vez que personal de la FGR acudió a inspeccionar la aeronave a las oficinas del FBI en el Paso Texas y en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México, no se les permitió el acceso para realizar la diligencia, ni se proporcionó la información requerida para el esclarecimiento de los hechos, igualmente se les negó tomar fotografías.

El FBI tampoco solicitó datos de identificación del piloto, únicamente se expuso que esa persona pidió ser deportado inmediatamente a México.

“En las constancias se advierte que las autoridades norteamericanas en distintas ocasiones han dado datos falsos o imprecisos de identificación de ese avión”, señaló Godoy.

Ismael "El Mayo" Zambada El capo fue entregado a Estados Unidos por los hijos del "Chapo" Guzmán.

¿Ken Salazar violó el derecho internacional?

La fiscal advirtió que de confirmarse, Ken Salazar habría cometido violaciones graves al derecho mexicano e internacional, así como un pacto al margen de la Ley y una mentira de un diplomático estadounidense, lo que significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en tratados internacionales.

El exembajador de Estados Unidos en México habría violado el Artículo 2 de la Carta de la ONU, el Artículo 26 de un tratado considerado como El Tratado de Tratados y prohibiciones de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas.

Para esto, la FGR solicitó información para que el Gobierno de Estados Unidos proporcione detalles para esclarecer la situación y fortalecer las siete carpetas que la FGR tiene por este caso y por los delitos:

Homicidio de Héctor “N”

Secuestro de Ismael “El Mayo”

Desaparición de dos escoltas de “El Mayo”

Delitos contra la procuración de justicia por la alteración de la escena del crimen y diversas negligencias ministeriales del fuero común

Información que, reiteró Godoy, ha sido insuficiente.

Además, el departamento de justicia en Estados Unidos negó la solicitud de extradición de “El Mayo”, al argumentar que esa persona se encuentra procesada por una corte de ese país.