México y EU coordianan construcción de una planta de bombeo y compuertas del Río Tijuana

Como parte del Programa de Inversiones Conjuntas para Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y de Saneamiento para las Poblaciones en la Franja Fronteriaza entre México y Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) liberó recursos para iniciar la construcción de los proyectos de la Planta de Bombeo 1 (PB-1) y de las Compuertas del Río Tijuana (tuberías de aguas residuales), proyectos realizados en conjunto con la Semarnat.

Para la Planta de Bombeo 1, México adjudicó el contrato correspondiente y el contratista ya comenzó la adquisición de materiales y la elaboración del calendario de construcción. Este proyecto eliminará posibles descargas de aguas residuales y aumentará la capacidad total de bombeo a 3,500 l/s (80 millones de galones por día -MGD).

Las Compuertas del Río Tijuana evitarán que al menos 220 l/s (5 MGD) de aguas residuales ingresen al Río Tijuana. Se espera que la Fase 1 concluya a mediados de julio de 2026. La Fase 2 se encuentra actualmente en proceso de iniciar la licitación. La conclusión total del proyecto está prevista para finales de enero de 2027.

Estos dos proyectos contribuirán a mejorar la confiabilidad del sistema de aguas residuales, prevenir derrames, gestionar los flujos, reducir la contaminación y disminuir el riesgo de inundaciones.

La sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) informó que continúan los avances para ampliar la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay/Tjuana (PITAR) y aumentar su capacidad de tratamiento a 2,190 l/s (50MGD).

La rehabilitación de la línea de paralela a gravedad evitará futuras rupturas y derrames transfronterizos de aguas residuales. El comisionado de la Sección estadounidense de la CILA, Chad McIntosh, y su homóloga de la Sección Mexicana de la CILA, la comisionada Adriana Reséndez, mantuvieron comunicación permanente y coordinaron las labores de reparación para evitar que las aguas residuales llegaran al Río Tijuana.

Tras superar el compromiso de financiamiento previsto para 2026, México continúa avanzando en los procesos de licitación y construcción de obras prioritarias para la rehabilitación de colectores y estaciones de bombeo, con el propósito de evitar descargas de aguas residuales al Río Tijuana:

• Rehabilitación del Colector Insurgentes: la construcción inició el 29 de junio.

• Plantas de bombeo -Matadero y Laureles II están en proceso de iniciar licitación.

• Rehabilitación del Interceptor Poniente: en construcción, con conclusión prevista para diciembre de 2026.

• Rehabilitación del Interceptor Oriente: en construcción, con conclusión prevista para diciembre de 2026.

• Rehabilitación del Colector Carranza: en construcción, con conclusión prevista para diciembre de 2026.

México y los Estados Unidos han registrado avances importantes en el conjunto de acciones derivadas de la entrada en vigor del Acta 333 en diciembre de 2025, que incluyen proyectos de infraestructura, estudios técnicos y la planeación de la operación y mantenimiento (O&M) de instalaciones y sistemas críticos que permitan atender el crecimiento futuro de la población de Tijuana. Entre estos avances destacan:

• México concluyó en mayo de 2026 la construcción de la infraestructura de sedimentación del Cañón del Matadero, cumpliendo con el objetivo de finalizar la obra antes de la temporada de lluvias y reduciendo el arrastre de sedimentos y residuos.

• El Grupo Binacional de Operación y Mantenimiento continúa desarrollando estrategias de largo plazo para garantizar el mantenimiento adecuado de la infraestructura crítica en la frontera.

• El Grupo de Trabajo Binacional del Acta 333 revisó los estudios de ingeniería y factibilidad financiera existentes para un emisor submarino en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Antonio de los Buenos y elaboró el alcance de los trabajos para desarrollar un análisis integral de balance de flujos del sistema hídrico de Tijuana.

• Asimismo, el Grupo de Trabajo del Acta 333 avanza en la definición del alcance para establecer un sistema binacional transparente y en tiempo real de monitoreo de los flujos de entrada y salida del Río Tijuana, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas entre ambos países.