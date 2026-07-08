Las falsas afiliaciones al IMSS: Así te engañan en redes y te roban hasta 650 pesos

IMSS Alertan por fraudes en afiliaciones al Seguro Social (Crónica Digital)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó una advertencia por la aparición de publicaciones que ofrecen supuestas afiliaciones mediante pagos a particulares, una práctica que puede dejar a las personas sin cobertura médica y con pérdidas económicas de hasta 650 pesos.

La alerta fue dada a conocer por el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien explicó que estos anuncios buscan atraer a trabajadores independientes con la promesa de incorporarlos al Seguro Social a bajo costo, cuando en realidad se trata de mecanismos irregulares que operan al margen de la ley.

¿Cómo operan las falsas afiliaciones al IMSS?

Las ofertas circulan principalmente en redes sociales y prometen registrar a cualquier persona en el IMSS a cambio de cantidades que van desde los 200 hasta los 650 pesos. En algunos casos, incluso utilizan esquemas similares a modelos piramidales, donde aseguran que el costo disminuirá conforme se integren más personas.

De acuerdo con el titular del IMSS, detrás de estas publicaciones no existen empresas legalmente constituidas. Quienes organizan estas operaciones simulan relaciones laborales inexistentes para registrar de manera indebida a quienes buscan acceder a los servicios de seguridad social.

El riesgo no se limita a perder el dinero entregado. Las personas también pueden quedar involucradas, sin saberlo, en procedimientos irregulares relacionados con registros falsos ante el Seguro Social.

¿Qué ocurre cuando el IMSS detecta una afiliación irregular?

Zoé Robledo explicó que se mantiene vigilancia sobre este tipo de prácticas y, cuando identifica una afiliación obtenida mediante mecanismos fraudulentos, procede a cancelar el registro.

Como consecuencia, el supuesto asegurado deja de contar con la cobertura que creía haber obtenido. El director del Seguro Social subrayó que en estos casos no desaparecen empleos reales, únicamente se eliminan registros derivados de fraudes.

Ante el aumento de este tipo de anuncios, el Instituto informó que pondrá en marcha una campaña informativa para alertar a la población sobre las modalidades de fraude que circulan en internet.

La alternativa legal para que trabajadores independientes estén afiliados al IMSS

Frente a este tipo de engaños, el IMSS recordó que las personas que trabajan por cuenta propia cuentan con un mecanismo oficial para incorporarse a la seguridad social.

El esquema de Personas Trabajadoras Independientes permite realizar el trámite de forma directa, sin recurrir a gestores, intermediarios o terceros que prometan facilitar el proceso. La institución destacó que este modelo continúa creciendo y actualmente reúne a cerca de medio millón de afiliados.

El objetivo es que quienes desempeñan actividades independientes puedan acceder a la protección del Seguro Social mediante un procedimiento legal que no comprometa sus recursos ni su acceso a los servicios médicos.