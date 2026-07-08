México asciende al top 10 de inversión extranjera directa; Gabriela Jiménez atribuye avance a la estabilidad económica

La diputada Gabriela Jiménez atribuyó el resultado a la estabilidad económica y a las políticas del Gobierno federal

El Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2026, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), ubicó a México entre las diez economías con mayor captación de Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2025, al registrar un flujo de 41 mil millones de dólares.

La cifra representa un incremento respecto a los 38 mil millones de dólares captados en 2024 y permitió al país avanzar del lugar 11 al décimo puesto entre los principales destinos de inversión a nivel mundial.

Con este resultado, México se colocó por debajo de Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, China, Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica.

Tras la publicación del informe, la vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, afirmó que el desempeño refleja la confianza de los inversionistas internacionales en el país.

La legisladora sostuvo que factores como la estabilidad económica, la certidumbre para las inversiones y el combate a la corrupción han contribuido a fortalecer el atractivo de México para la inversión extranjera.

También consideró que el aumento en la captación de IED confirma la consolidación del modelo económico impulsado por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, al combinar la atracción de capital con políticas orientadas al bienestar social.

Además, señaló que, desde 2018, la política económica ha permitido fortalecer las finanzas públicas, desarrollar proyectos de infraestructura, aprovechar las oportunidades derivadas del fenómeno de relocalización de empresas (nearshoring) y mantener a México como un socio estratégico dentro de América del Norte.

La diputada reconoció además el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que su administración ha dado continuidad a una estrategia basada en la responsabilidad fiscal, el fortalecimiento del mercado interno y la atracción de inversiones productivas.

Finalmente, afirmó que Morena continuará impulsando reformas orientadas a fortalecer la competitividad del país, promover la generación de empleos y favorecer que el crecimiento económico se traduzca en mayores beneficios para la población.