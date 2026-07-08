Llave MX supera los 28 millones de cuentas y se consolida como la identidad digital del Gobierno

Llave MX

Cada vez más son los mexicanos que realizan trámites gubernamentales sin necesidad de crear distintos usuarios o acudir a una oficina. Esa tendencia quedó reflejada en el crecimiento de Llave MX, la plataforma de identidad digital del Gobierno de México, que ya rebasó los 28 millones de cuentas desde su puesta en marcha en 2024 y se convirtió en el sistema de autenticación digital más utilizado del país.

Desarrollada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), a través de la Fábrica de Software, la plataforma alcanzó un total de 28 millones 48 mil 244 registros. Su funcionamiento permite que cada usuario acceda a diversos servicios públicos mediante una sola cuenta vinculada a la CURP y a un medio de contacto personal, evitando tener que crear diferentes usuarios y contraseñas para cada trámite.

La herramienta fue diseñada para facilitar el acceso a plataformas gubernamentales desde el sitio llave.gob.mx, donde las personas pueden gestionar documentos oficiales, consultar el avance de sus trámites o ingresar a programas sociales sin necesidad de conocimientos especializados en informática ni de descargar aplicaciones adicionales. El objetivo, señala la dependencia, es ofrecer un mecanismo gratuito, sencillo y seguro para acercar los servicios públicos a la población.

El crecimiento más importante de la plataforma ocurrió durante el proceso de inscripción a la Beca Rita Cetina. En ese periodo se generaron 2.96 millones de nuevas cuentas en una sola semana, convirtiéndose en el momento de mayor adopción desde que comenzó a operar el sistema y mostrando el papel que puede desempeñar la tecnología para facilitar el acceso a programas sociales y educativos.

La Agencia de Transformación Digital destacó que Llave MX también busca reducir tiempos de espera, eliminar traslados innecesarios y permitir que los ciudadanos puedan realizar gestiones desde cualquier lugar y a cualquier hora, sin depender de intermediarios. Por ello, la plataforma se presenta como una infraestructura tecnológica con enfoque social para garantizar el acceso a la identidad digital.

Los teléfonos celulares se mantienen como el principal medio de acceso al sistema. El 72.70 por ciento de los usuarios inicia sesión desde un dispositivo móvil, mientras que el 27.95 por ciento lo hace desde computadoras de escritorio y apenas el 0.73 por ciento utiliza tabletas.

Hasta junio de 2026, Llave MX ya se encontraba integrada en 242 sistemas gubernamentales. De ellos, 204 corresponden al ámbito federal, 30 al estatal y ocho al municipal. Entre los servicios más utilizados destacan la Plataforma Nacional del Registro Civil, que concentra el 22.91 por ciento de los accesos; los propios trámites de Llave MX, con 19.72 por ciento; Expediente MX, con 7.46 por ciento; y el sistema de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con 6.89 por ciento.

La plataforma tiene presencia en todo el país y también entre mexicanos que viven en el extranjero. El Estado de México concentra el mayor número de registros con 4.07 millones de cuentas, equivalente al 14.98 por ciento del total. Le siguen la Ciudad de México con 2.16 millones de usuarios y Jalisco con 1.75 millones. Además, se reporta actividad de connacionales principalmente en Estados Unidos, con 4.5 millones de usuarios, así como en otros países, entre ellos Alemania.