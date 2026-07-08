Vinculan a proceso a Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, por caso Agronitrogenados

Gilda Lozoya llevará su proceso en libertad

Caso Agronitrogenados — Después de 14 horas de audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde se lleva el caso contra Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita del entramado sobre la compra de la planta Agronitrogenados, este miércoles la jueza de control, Nora Ileana García Peralta, vinculó a proceso, pero podrá llevar por ahora su proceso en libertad.

La jueza García Peralta dio un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria que vence el próximo 9 de noviembre para presentar prueba sobre la imputación contra Gilda “N”.

Tras la decisión emitida por la jueza, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó se cambiara la medida para que a la imputada se le decretara la prisión preventiva justificada e ingresara a un penal femenil, lo que no procedió.

Sobre la solicitud de la FGR, la juzgadora destacó que la solicitud de la procuraduría federal es improcedente, ya que el pasado 3 de julio dictó libertad condicional al determinar que el Ministerio Público Federal no acreditó riesgo de fuga, aunque fijó para el próximo jueves una nueva audiencia para discutir el cambio de medida cautelar.

Gilda “N” continuará, por el momento, en libertad condicional, aunque deberá cumplir varias medidas, entre ellas no salir de la Ciudad de México, donde tiene su residencia.

La Crónica de Hoy 2026