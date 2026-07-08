¿Quién dijo la verdad? Cronología del caso del 'secuestro' del Mayo Zambada y la acusación contra Ken Salazar

El exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ha estado en la mira de muchos funcionarios en México tras sus declaraciones sobre el caso de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

Estas declaraciones salen a la luz durante la promoción de su libro de memorias Borderlands (BenBella Books, 2026).

La presidenta de México aseguró que existen incongruencias en los testimonios del caso del “El Mayo” Zambada

Tras los comentarios de Ken Salazar, durante su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionó la veracidad de la información sobre la captura del “El Mayo” Zambada.

La titular del ejecutivo exigió una explicación sobre los comentarios en los que aseguró que el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) mantuvo una participación activa durante los hechos ocurridos en Sinaloa el pasado 25 de julio de 2024.

Asimismo, aseguró que existen contradicciones en el testimonio del entonces embajador que fueron reveladas recientemente.

En la mañanera, Claudia Sheinbaum, recordó que tras el arribo del cofundador del cártel de Sinaloa a territorio norteamericano se solicitó a las autoridades correspondientes información de cómo ocurrieron estos hechos.

Además informó, que en días recientes se dio a conocer que el FBI se atribuye este operativo, por lo que la cuestión aquí fue: ¿quién mintió? ¿mintió el embajador?. Es importante destacar que en caso de haber mentido estarían violando la constitución.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Ken Salazar?

Este miércoles 8 de julio de 2026 el exdirigente norteamericano rechazó a través de sus redes sociales los señalamientos sobre que haya mentido a las autoridades mexicanas y respondió a la presidenta de México que “El fiscal general Merrick Garland y yo comunicamos al gobierno mexicano, tanto en nuestras declaraciones públicas como el 25 y 26 de julio de 2024, las detenciones de Ismael Zambada García”.

Aseguró que el avión que participó en estos hechos no pertenecía al gobierno de Estados Unidos, ni el piloto de la aeronave.

La FGR informó sobre las posibles irregularidades en el caso del “El Mayo” Zambada

Aunado a estos acontecimientos, durante una conferencia de prensa la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que el mandatario estadounidense, Ken Salazar, incurrió en posibles irregularidades en el caso del secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada.

La titular de la Fiscalía General de la República, recordó que el gobierno de EE.UU. negó la participación de elementos del FBI durante esta detención y en caso de confirmarse la legalidad de esta posible operación se estarían violando la legislación mexicana e internacional.

Por lo que el gobierno mexicano busca esclarecer la magnitud de la intervención de las agencias norteamericanas y determinar su participación en el caso.